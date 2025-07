Los Ángeles, California.– En el marco del estreno de "Superman" en Hollywood, su director y guionista James Gunn reafirmó la visión que tiene sobre el superhéroe más icónico de DC: un inmigrante de Krypton que simboliza esperanza, inclusión y empatía.

Esta misma visión, que se remonta a la primera aparición del metahumano en el comic creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, desató la polémica días antes del estreno, cuando Gunn subrayó que Superman es, esencialmente, un emigrante.

La declaración no pasó desapercibida. Figuras identificadas con el Partido Republicano, así como el canal conservador FOX News, arremetieron contra el cineasta, y afirmaron que que Hollywood no debe tomar partido en el tema de las deportaciones que se han efectuado durante el mandato de Donald Trump.

Durante la alfombra roja de la premier, ocurrida este pasado 7 de julio, Gunn fue cuestionado por la prensa sobre su postura y optó por una respuesta incluyente:

“Creo que esta película es para todo el mundo, no tengo más que decir. No estoy aquí para juzgar a nadie. 'Superman' trata sobre ser gentil con los demás, y eso es algo con lo que todos podemos identificarnos”, dijo a Variety.

Sin embargo, Sean Gunn, hermano del director y quien interpreta a Maxwell Lord en la cinta, fue mucho más directo:

“Estamosjuntos en esto, ¿no? Así que la idea de excluirnos y decir: ‘tú no perteneces aquí’, no tiene sentido, no nos ayuda como seres humanos ni como sociedad. Me gusta que Superman diga: ‘Estoy aquí para todos’”, expresó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El evento se llevó a cabo en el emblemático Teatro Chino de Hollywood, con funciones simultáneas en complejos cercanos. En la sala principal, los invitados de honor fueron rescatistas y bomberos que participaron en los operaciones de emergencia durante los incendios forestales que azotaron a California. A cada uno se le obsequió una capa a manera de homenaje

Antes de la proyección, el actor David Corenswet (quien da vida al "hombre de acero") dedicó unas palabras al público:

"Es un privilegio poder compartir nuestra película con ustedes. He pensado mucho en los rescatistas y bomberos, la forma en que aparecen cuando la gente está vulnerable... seríamos muy afortunados teniendo a alguien como ustedes llegando a salvar el día. Espero que puedan pensar en eso cuando vean ‘Superman’; porque ese es el espíritu con que hicimos la película", dijo.

El elenco completo desfiló por la alfombra roja. Isabela Merced (Hawkgirl) compartió su entusiasmo por formar parte del inicio de la nueva era de DC Studios: “Estoy emocionada de que la gente vea los orígenes de la Liga de la Justicia. Soy fan de los cómics y tengo mucha expectativa de hacia dónde irá esta historia”.

Corenswet, por su parte, explicó qué es lo que hace tan especial a este personaje: “Es el superhéroe que más disfruta serlo. Ama a las personas que salva y cree que todos tienen un héroe dentro; él quiere inspirarlos a descubrirlo”.

Skyler Gisondo, quien interpreta al mejor amigo de Clark Kent, también reflexionó sobre el momento actual: “Esta película llega al corazón de lo que Superman representa: lo que significa ser humano, lo que implica ser bueno en un mundo donde cada vez es más difícil saber cuál es la decisión correcta”, agregó.

"Superman" se estrena este 10 de julio, en todo el mundo. La cinta marca el arranque oficial del nuevo universo cinematográfico de DC y también participan Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, María Gabriela de Faria, Sara Sampaio y Will Reeve, hijo del actor Christopher Reeve (el Superman de los años 70 y 80) en un papel especial.