La pérdida de un ser querido es uno de los eventos que ninguna persona quisiera experimentar; sin embargo, a Linet Puente le tocó enfrentar el pasado 20 de septiembre el fallecimiento de Débora Estrella.

La muerte de la joven conductora de televisión de 43 años se dio en un accidente aéreo en García, municipio de Nuevo León cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló, cobrando su vida y la del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

“Me ha pegado de una manera muy dura, difícil, Débora, más allá de haber sido mi compañera de Hechos AM, durante un par de años era mi amiga, seguíamos frecuentandonos, seguíamos escribiéndonos”, explica con tristeza Puente.

“Perder a alguien es difícil, pero fue muy shockeante saber que alguien tan joven, tan llena de vida, tan buena, que no se metía con nadie, tenía una vida muy bonita, muriera de esa manera y ha sido difícil sólo de pensar en su familia y el dolor que les debe de haber provocado me da mucha tristeza; la recuerdo con mucho gusto”, señala.

Linet quien ahora se prepara para ser crítica de La Granja VIP a partir del 12 de octubre, compartió un espacio de dos años junto a Débora Estrella, además del equipo del noticiero como Jorge Zarza, con quien Puente pudo platicar sobre el fallecimiento de su colega al día siguiente durante su programa.

“Ha sido una tristeza muy fuerte, yo no me he podido reponer desde el sábado que me enteré de la pérdida de Débora, los domingos tengo el noticiero de Hechos Domingo y al menos pude compartir con Jorge Zarza la tristeza que ambos sentíamos”, comenta.

La periodista ha sido respetuosa del luto de la familia de Débora y hasta el momento sólo le ha hecho llegar un arreglo floral junto con el equipo de Hechos AM.

Considera un lindo detalle que el exesposo de Débora, José Luis García, ha estado acompañando a los familiares de Estrella en este proceso tan doloroso pese a haberse separado hace varios años.

