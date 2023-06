De regalo de cumpleaños, Galilea Montijo quiere irse de vacaciones con la ex de Fernando Reina

Este lunes, Galilea Montijo cumplió 50 años y ¡de qué manera celebró!, pues no sólo fue sorprendida con un festejo en plena emisión del programa "Hoy", sino que a las afueras de Televisa la esperaba un mariachi que, a coro de las y los reporteros que aguardaban, le cantaron las mañanitas, de la misma manera, un grupo de fans se acercó a ella para entregarle algunos regalos que la conductora recibió con una la gran sonrisa que enmarcaba su rostro, sin embargo, lo que más llamó la atención es el deseo de cumpleaños que cumplirá cuando acabe su compromiso laboral en "La casa de los famosos México".

Sin duda, "la Gali" es una de las figuras de la televisión más queridas, cariño que quedó demostrado este lunes, luego de que la tapatía abandonara las instalaciones de la televisora donde trabaja, pues la esperaban un grupo de mariachis que entonó las clásicas "Mañanitas", las cuales fueron coreadas por los medios de comunicación y uno que otro fanático que esperaba a la conductora para felicitarla por haber alcanzado una vuelta más al Sol.

La felicidad de la presentadora de TV fue tal que se tomó fotos con sus seguidoras, las cuales le entregaron un ostentoso arreglo de globos aerostáticos, que se llevó consigo en la limusina con que abandonó Televisa, acompañada de las y los conductores del programa, pero antes de despedirse de la prensa, Montijo se dijo feliz de cumplir 50 años pues, para ella, la edad sólo es un número, aunque -por supuesto- no perdió de vista que la edad sí cobra factura, por lo que bromeó acerca de los achaques que traen consigo los años.

Lee también: ¡Irreconocible! Mariana Botas presume su nueva figura y en redes le piden la receta

"No tengo otra cosa más que agradecer, bueno... ya con unos dolores que si la cadera, si me caigo ya me fracturó, pero pues estoy bien pues, o sea ya tomo calcio, ya le decimos al "Negro" (Araiza) y a Arath (de la Torre): ´-Antes nos veíamos en las cantinas, ahora hacemos citas en las farmacias", dijo mientras echaba una carcajada.

Más adelante, la también actriz aseguró que no sabía cuál era el destino a donde los conduciría la limusina que estaba a punto de abordar y aprovechó para confiar a la prensa que, por primera ocasión en muchos años, no organizaría la fiesta que realiza para celebrar su cumpleaños, una fecha que le encanta conmemorar, sin embargo, aseguró que el impedimento para llevarla a cabo era muy positivo, debido a que son sus compromisos laborales la que la tienen llena de pendientes.

"Este año no la pude hacer pero, no porque no quiera, sino por exceso de chamba, gracias a Dios", pormenorizó. Aunque -claró- aseguró que, en cuanto tenga un tiempo libre, festejará a lo grande. "Terminando ´La casa de los famosos México´ me voy a dar un fiestón, muchachos, de tres días ,de que me levante del piso 10 veces; tiene que estar toda la gente que quiero; mis amigos, la gente que quiero, mi familia, mi mamá".

Lee también: Alberto Vázquez presume fotos de su boda: su esposa es 43 años menor que él

Mientras, de fondo, sonaba "¿Sabes una cosa?" interpretada por los mariachis, Gali respondió a la pregunta de qué le gustaría hacer, a partir de los 50 años, a lo que contestó -sin titubear- que viajar, pues aún hay muchos sitios del mundo que le falta conocer, por lo que ya tiene el primer viaje programado a Disneylandia, que emprenderá con Mateo y sus dos hermanos, en el cual también estará presente Paola Carus, la exesposa de Fernando Reina, a quien denominó como su mejor amiga.

"Tengo un viaje pendiente con mi niño, vamos hacer un viaje con sus hermanos, me los voy a llevar a los tres y a su mamá, Paola, que es una de mis mejores amigas, entonces nos vamos a ir viaje hermanos/ exesposas", destacó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc