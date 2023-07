¿De qué va la película "Avándaro: la leyenda del Mexican Woodstock"?

La historia de cómo a dos amigos les salió todo mal y por rebote crearon sin proponérselo un mítico concierto roquero en el Estado de México, es el hilo de "Avándaro: la leyenda del Mexican Woodstock", película que está comenzando a preparar motores para su rodaje.

En septiembre de 1971 los jóvenes Justino Compeán y Eduardo López Negrete solo soñaban con hacer una carrera de autos, pero las cosas no salieron como pensaban y lograron reunir a unas 300 mil personas para escuchar una veintena de bandas como Three Souls in my Mind y Los Dug's Dug's.

“Es de estas personas que se juntan y les sale todo mal, creando algo sin querer y terminando en desastre”, comenta Mariana Franco, productora del largometraje.

José Manuel Cravioto (Café Tacuba: seguir siendo y Malvada) es el director responsable del filme que tiene en Compeán, ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol, a un socio en la producción.

Pirexia Films (Olimpia) e Índice Música son las compañías del largometraje que cuenta con los beneficios del Eficine, lo cual permite a personas morales destinar parte de su Impuesto Sobre la Renta a la hechura de cine nacional.

“Es una película cara, entonces estamos viendo cómo le hacemos para que sea vea el festival, es de época, hay música, hay muchas cosas, pero ya estamos por arrancar”, apunta Franco, esperando aún confirmación de elenco.

La investigación para el guión duró más de un año, entrevistando a personas como Luis de Llano, productor televisivo, quien fue el responsable de esa tarea en el festival.

Avándaro se dio tres meses después del llamado Halconazo, donde militares se infiltraron en una marcha realizada en San Cosme, la cual acabó con golpizas a estudiantes y gente que los apoyaba, ocasionando la muerte de varios.

El festival musical se realizó entre el 11 y 12 de septiembre de 1971 y, además de música, hubo amor libre y uso de sustancias tóxicas. Se estima que al menos hubo 50 personas intoxicadas, varios fracturados y descalabrados, además de fallas técnicas con los grupos musicales.

Hasta ahora existen una decena de documentales sobre las jornadas como "Tinta blanca en Avándaro" y "Bajo el sol y frente a Dios".