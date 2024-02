De los tres hijos de Helena Rojo que incursionaron en la actuación, ninguno consolidó su carrera

Helena Rojo siempre fue muy hermética con respecto a su vida familiar y privada, sin embargo, se conocieron algunos pormenores acerca de su círculo más íntimo, como el hecho de que todos sus hijos trataron de seguir con su legado, dentro de la vida artística pero, por una cosa u otra, sus carreras nunca consolidaron un lugar dentro del mundo de la actuación.

A pesar de que es poca la información que existe acerca de sus tres hijos: Elena, Leonardo y Patricia, debido a que la actriz era muy cuidadosa con los temas que competían a su intimidad, hubo algunas ocasiones en que abrió su corazón para hablar de su familia, como ocurrió en una entrevista que concedió para Aurora Valle y en canal "Tlnovelas".

Bejanmín Fernández, su esposo por 32 años. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

En esa conversación, Rojo recordó que se casó por vez primera a los 17 años, reconociendo que seguía siendo muy joven, sin embargo, destacó que por esos años, en la década de los sesenta, "así eran las cosas":

"En ese tiempo, así eran las cosas, ahorita ya no dejas que una niña se case a los 17 años, y ya tiene más información... ay, a la edad que yo tenía en esos tiempos no había información de nada, nadie te hablaba de nada, no te enterabas cómo son las cosas o cómo era la vida, nada más te dicen: ´-No te cases, no te cases´, pero nadie te explica cuáles son las condiciones que te van a llevar que un matrimonio no funcione", destacó.

La actriz estuvo casada por cinco años, en los que tuvo a sus tres hijos, luego su padre se fue, y ella se hizo cargo de ellos por completo con sólo 22 años y con la ayuda incondicional de su madre.

"Me quedó sola con tres hijos a los 22 años, bueno... tenía madre, siempre estuvo mi madre ahí para mis niños, siempre estuvo ahí para mí, entonces, siempre muy agradecida, qué bueno que tiene uno padres, aprovéchenlos, ahí es donde uno valora la familia", destacó.

Con tan poca edad, doña Helena reconoció que ella creció junto a sus hijos:

"(Lo viví) en la irresponsabilidad total, no hay de otra es lo que te pone la vida, tienes que trabajar, mi mamá me ayudaba con los muchachos, yo siempre he dicho que mis hijos y yo crecimos juntos, porque si yo tenía 18 cuando nació la primera, imagínate, hemos ido casi creciendo, mal madurando, como tu quieras", compartió.

En este sentido, la actriz inscribió a sus hijos en una escuela en Estados Unidos, tratando de darles una educación distinta con la que ella creció, a sabiendas que, a pesar de que daría todo por instruirlos, cada uno de ellos tomaría sus propias decisiones.

"No todos les pueden decir con el amor que tiene una madre que es lo mejor, con todo y eso, ya sabes que cada quien, va a hacer lo que se le dé la gana, no podemos obligarlos a seguir un camino determinado, les di la libertad total para decidir que querían hacer de su vida", destacó.

Fue así que Rojo rememoró que, en su momento, sus tres hijos trataron de dedicarse a la actuación, pero su constancia no fue suficiente para ganarse un lugar dentro del mundo del entretenimiento.

"Yo no los quise meter mucho en el medio, aunque todos, de alguna manera, lo intentaron; la más grande hizo a Sor Juana en una película, la otra estuvo estudiando en el CEA, en Televisa, el otro hizo novelas, películas y, finalmente, no siguieron, esta carrerita es de perseverancia y darle y darle", indicó.

"La que quiso ir a la universidad fue, el otro era bohemio y sabe hacer de todo, mil cosas, y la otra con bebé también, pues cada quien tiene su vida, yo siento que hice bien en respetarlo", precisó.

María Rojo y una de sus nietas. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

