Helena Rojo conoció su diagnóstico de cáncer pocos meses antes de morir: Rosy Ocampo

La noticia del fallecimiento de Helena Rojo, a los 79 años, ha causado gran consternación, debido a que su diagnóstico de cáncer no fue dado a conocer públicamente, pues la actriz prefirió vivir su padecimiento de forma hermética, sin embargo, la productora Rosy Ocampo acaba de confirmar que fue durante las grabaciones de la telenovela "Vencer la culpa", que Rojo supo de su enfermedad.

Ayer por la noche la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó y lamentó el fallecimiento de Rojo, a través de sus redes sociales, lo que provocó gran sorpresa en la población, pues el cáncer que la actriz padecía fue manejado con mucha discreción, como ella solía manejar su vida privada, pero esta mañana, en una entrevista con "Foro TV", la productora de melodramas de Televisa, Rosy Ocampo, habló un poco más de cómo fue que doña Helena se enteró de su enfermedad.

De acuerdo con Ocampo, la primera actriz supo que padecía cáncer a mitades de las grabaciones de "Vencer la culpa":

"Tuve el privilegio de trabajar con ella en esta que fue su última telenovela; "Vencer la culpa", justamente a la mitad de la telenovela, ella se enteró del diagnóstico que tenía de cáncer, que ya era un cáncer muy avanzado", destacó.

Fue entonces que Rojo pidió hablar con Rosy para plantearle qué sucedería ahora en adelante, pues a pesar de la fase en que se encontraba su cáncer, la actriz estaba a dispuesta a someterse a un tratamiento para combatirlo.

"Pidió hablar conmigo, finalmente nos reunimos, a la mitad de la producción de la telenovela, y me comentó que necesitaba ausentarse porque el diagnóstico era de un cáncer muy avanzado, y que, obviamente, tenía que comenzar con todos los tratamientos y lo que todo esto conlleva, le dije que ´por supuesto´", detalló, en uan entrevista telefónica.

Fue entonces que la productora llegó a la conclusión de, lo mejor, sería desaparecer su personaje como Ángeles Román, sin embargo, tiempo después, la actriz volvió a hablar con ella y le pidió seguir a adelante con su personaje hasta finalizar la historia.

"Incluso, vimos la forma de poder desaparecer al personaje de una manera justificada, sin embargo, pasando un par de semanas, volvió a hablar conmigo y me dijo: ´-¿Sabes qué?, no, yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo, y voy a ver la manera de llevarlo en paralelo; esperar a que termine la novela, terminar este trabajo, no sé si sea el último´", relató.

Para la productora, esta fue una decisión admirable pues la describió como una mujer que siempre fue muy profesional y puntual con sus compromisos laborales.

"Para mí una decisión que tomó muy valiente, ella prefirió terminar, ya sabía que era un diagnóstico muy avanzado, tuvimos la gran fortuna de tenerla hasta el último día, seguramente ella, dentro de sí, sabía que era su última telenovela, entonces con todo el cariño, con todo la entrega, siempre querida por todos sus compañeros; estamos de luto", precisó.

