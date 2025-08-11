Más Información

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Reportan inundaciones en pozos de excavación del Templo Mayor

Felipe Tristán concreta sueño en la Orquesta Sinfónica de Brooklyn

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

", una de las sagas más exitosas del cine, regresará a la pantalla grande. A casi seis años del estreno de su última entrega, "Rambo: Last Blood" se ha dado a conocer que ya se trabaja en una nueva película.

De acuerdo con información publicada por Variety, la cinta tendrá un enfoque distinto al resto; y es que, se adentrará en el pasado de John Rambo y su participación en la Guerra de Vietnam.

Otra de las diferencias es que Sylvester Stallone no regresará para dar vida al legendario guerrero, en su lugar estará el actor, así lo confirmó el medio estadounidense.

Centineo ganó fama mundial, y el corazón de miles de fans, gracias a sus apariciones en las comedias románticas de Netflix, entre las que destacan "A todos los chicos de los que me enamoré", donde interpretó al inolvidable Peter Kavinsky.

Con Rambo, el joven actor dará un giro completo a su carrera. El rodaje está programado para comenzar en Tailandia en 2026 y la dirección será de Jalmari Helander.

¿Quién es Noah Centineo?

Originario de Miami, Centineo debutó como actor en 2009, en la cinta familiar "The Gold Retrievers". Posteriormente apareció en varias series de Disney Channel y para 2014 protagonizó la película "How to Build a Better Boy".

Para 2015 se sumó a la serie " The Dosters", donde dio vida a Jesus Foster.

Pero no fue sino hasta 2018 cuando se ganó el reconocimiento mundial cuando protagonizó para Netflix las comedias románticas "A todos los chicos de los que me enamoré" y "Sierra Burgess es una loser".

A estas le siguió "La cita perfecta" (también de Netflix) donde interpretó a una joven que presta "sus servicios" como el mejor acompañante de citas para financiar su educación universitaria.

Para 2022 dejó atrás el mundo de las novelas rosas y para unirse al lado de la acción con "Black Adam". Y para 2026 será Ken Masters en una nueva adaptación cinematográfica de la franquicia "Mortal Kombat".

