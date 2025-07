Alon Aboutboul, uno de los actores más reconocidos de Israel, murió este martes a los 60 años tras desplomarse en una playa de Tel Aviv.

La noticia fue dada a conocer por "The Hollywood Reporter" y, posteriormente confirmada por el mánager del histrión, Mark Teitelbaum.

"Alon fue un actor brillante, un verdadero artista... pero aún más importante, fue un padre cariñoso y un gran amigo”, dijo Teitelbaum al medio estadounidense. "su familia está conmocionada. Lo extrañaremos profundamente", agregó.

De acuerdo con la prensa israelí, Aboutboul se encontraba nadando en una playa, aún no específicada. Al salir del agua, les dijo a los presentes que no se sentía bien y posteriormente se desplomó.

Los paramédicos que llegaron al lugar intentaron reanimarlo, una hora más tarde fue declarado muerto.

"Pasó en un instante. Se metió al agua y todo parecía estar en perfectas condiciones. Después de unos minutos, salió, se acercó a la gente y dijo que no se sentía bien", dijo un testigo al diario YNet.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte.

¿Quién fue Alon Aboutbul?

Nacido en Kiryat Ata, Israel, debutó como actor en la cinta "Ricochets" de 1986. Por esta actuación recibió el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Jerusalén.

Un año después dio el salto a Hollywood y participó en "Rambo III" junto a Sylvester Stallone.

Para el cine israelí, estuvo en películas como "Wild Dogs", "Un lugar en el cielo" y "Forgiveness". Mientras que en Estados Unidos participó en "Munich", de Steven Spielberg; "Body of Lies" de Ridley Scott, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Russell Crowe; además de "The Dark Knight Rises" de Christopher Nolan y "London Has Fallen".

Recientemente protagonizó el drama "Snowfall" donde compartió créditos con Damson Idris.

