Demi Moore ha sido una figura emblemática en Hollywood durante más de cuatro décadas.

Originaria de Roswell, Nuevo México, su camino en el espectáculo comenzó cuando aún era una adolescente en el mundo de la moda; sin embargo, a los 19 años dio el salto a la televisión gracias a la telenovela en "Hospital general", su primer proyecto como actriz.

A esta serie le siguieron "Échale la culpa al río" en 1984, "El fuego de San Telmo" en el 85 y "¿Qué pasó anoche?, donde compartió créditos con el actor Rob Lowe.

Sin embargo, fue hasta la década de los 90 cuando Moore conoció la fama mundial gracias a "Ghost: la sombra del amor", cinta que protagonizó junto a Patrick Swayze y en el que interpreta una historia de amor que sobrevive a la muerte. Gracias a esta cinta, la actriz fue nominada por primera vez al Globo de oro, pero no se llevó la estatuilla a casa.





Demi Moore y Patrick Swayze en "'Ghost". Foto: Captura vía Youtube.





Aunque todo mundo creería que después de este papel la carrera de la entonces joven actriz despegaría a lo grande, sus próximos proyectos no alcanzaron el éxito de su predecesora y no fue hasta "Propuesta indecente" que retomó el rumbo en la pantalla grande.

Para 1996 estelarizó "Striptease", la película más polémica de su carrera; y es que, a pesar de ser un éxito en taquillas y convertirla en la actriz mejor pagada de Hollywood; la crítica fue despiadada y la calificó como la peor película del año. La actuación de Demi también fue criticada y le valió un Razzie como peor actriz.

Pero, después de este tropiezo, Moore volvió a ser elogiada ahora por su papel en "G.I. Jane", filme en el que sacrificó su belleza al rapar por completo su cabeza. Tras este papel, la actriz puso una pausa en su carrera para dedicarse a sus hijas, fruto del matrimonio con Bruce Willis. Y no fue hasta 2003 que regresó al cine con "Los ángeles de Charlie: Al límite".

Tras varios años en los que continuó trabajando en películas de bajo perfil, la actriz regresó con mayor fuerza que nunca en 2024. No sólo protagonizó la serie "Feud: Capote vs. The Swans"; sino que presentó en el Festival de Cannes la película de terror "La sustancia", considerada una de las mejores películas del año.





En La sustancia, Moore es una mujer obsesionada con la perfección. Foto: MUBI





Su papel de una veterana actriz olvidada por la televisión fue elogiada pro el público y la crítica; y le valió múltiples nominaciones en las galas más importantes de Hollywood como los Globos de Oro, los Bafta, los SAG Awards y, por primera vez, al Oscar.

La propia Demi ha reconocido que "La sustancia" ha sido sumamente especial para ella, porque, de alguna manera, retrata su propia historia: “Estoy haciendo esto (actuar) desde hace más de 45 años y es la primera vez que gano algo por ser actriz. Hace unos años pensé que tal vez esto era todo, que tal vez ya había acabado, que tal vez ya había hecho lo que tenía que hacer", dijo durante su discurso de aceptación tras ganar el Globo de Oro a mejor actriz.

A unos días de que se celebren los premios de La Academia, y a sus 62 años, Moore se ha convertido en una de las favoritas para llevarse la estatuilla, y el público se pregunta qué sigue para esta intérprete que conoció el reconocimiento de la industria cuatro décadas después de haber iniciado su carrera.

