De extra en "Game of Thrones" al oro olímpico: Daniel Wiffen brilla en París 2024

“Básicamente estábamos sentados en los escalones debajo de Walder Frey, cuando los Stark llegan”, recordaron hace un año los gemelos Wiffen, sobre su breve participación en la serie “Game of thrones”.

Fueron sólo unos segundos, pero suficientemente poderosos, porque en el episodio “Las lluvias de Castamare”, participaron en la escena llamada “Boda Roja”, considerada como una de las más sangrientas de la saga. Y ambos, en un video disponible en YouTube, muestran una foto con su participación, marcando su presencia en un círculo.

“Teníamos 11, 12 años, conocimos a varios y también pudimos explorar un poco, lo cual fue genial”, dicen.





El campeón olímpico estuvo como extra en la llamada "boda roja". Foto: Max





Ayer uno de ellos, Daniel, dejó su nombre en la vitrina olímpica al ganar la medalla de oro de los 800 metros libres de natación en los juegos que se desarrollan en París. Fue, también, el primer atleta irlandés en ganar la disciplina.

“No sabía nada de Game of thrones cuando era más joven. En realidad, mis padres no me dejaban verla, pero la veían todo el tiempo”, comentó en la página oficial de los juegos.

“Mi hermana consiguió un buen papel, ya que era una de las nietas de Frey (el personaje), luego nosotros hicimos nuestra parte”, dijo.

Daniel, de 23 años, se llevó también un récord olímpico al registrar en su disciplina un tiempo de 7:38:19.

