De compartir foros, a compartir sus adicciones, así fue la polémica amistad entre Benito Castro y Paco Stanley

La mañana de este lunes 11 de septiembre se dio a conocer la lamentable muerte del actor, compositor, comediante y cantante Benito Castro tras sufrir una aparatosa caída que le causó graves lesiones internas y aunque fue trasladado de emergencia a un hospital de la Colonia Roma, en la CDMX, los médicos ya no pudieron hacer mucho por él.

Tras el deceso del querido Papiringo, muchas son las anécdotas que han trascendido sobre su vida, en especial la polémica y muy estrecha amistad que sostuvo con Paco Stanley, a quien no sólo lo unía un gran cariño, sino los problemas de adicciones que compartían.

La relación entre Castro y Stanley inició en lo 70, cuando participaron en el programa de comedia "La carabina de Ambrosio", la convivencia diaria, así como la similitud en sus personalidades hicieron que poco a poco se hicieran mucho más cercanos, al punto de que los unió la adicción al alcohol y otras sustancias ilegales.





Show “Paco, pico y peco”, donde participaron Paco Stanley y Benito Castro, siendo uno de sus tantos proyectos juntos. Castro se consagró como el mejor patiño de Paco Stanley. Foto: Guillermo Granados/EL UNIVERSAL.

Posteriormente trabajaron juntos en programas como "¡Ándale!" y "¡Pácatelas!", donde Castro participó en la parte musical; sin embargo, la salida de Paco de Televisa no solo terminó con el trato laboral, también afectó su cercanía. Se llegó a decir que ambos dejaron de hablarse por la llegada de Mario Bezares a la vida de Paco, y es que Benito se habría sentido desplazado; sin embargo, él mismo llegó a confesar cuáles fueron los motivos de su alejamiento.

De acuerdo con las declaraciones que dio en algunas de sus entrevistas, la separación de Paco Stanley surgió a raíz de que quería darle un giro a su carrera. Formó parte del programa “La Güereja y algo más”, en el que compartió créditos con María Elena Saldaña y fue entonces que dejaron de frecuentarse.

Pero eso no habría sido lo único, Castro también ingresó a un grupo de Alcohólicos Anónimos para tratar sus excesos, y si antes las adicciones los unieron, ahora eran las que lo separaban.

Se llegó a decir que Benito Castro era quien le proporcionaba a Stanley la droga que él consumía, esto por la polémica entrevista que salió en la serie de ViX, "El Show, Crónica de un Asesinato"; donde habría admitido públicamente que: “Dije ante el ministerio público cuando me preguntó si Paco me daba cocaína a mí, le dije No yo le daba a él, yo siempre consumí”. Posteriormente aclaró que todo se había tratado de una simple broma que le salió mal.

Lo que sí es un hecho es que el actor jamás dejó de sentir un profundo cariño por Stanley y lamentó su muerte hasta el último de sus días.

