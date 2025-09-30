Más Información

Los 27 conciertos de Mozart, por primera vez se interpretarán en orden e integralmente en México

Los 27 conciertos de Mozart, por primera vez se interpretarán en orden e integralmente en México

Premios Nobel 2025: ¿dónde y cuándo se anuncia a los ganadores?

Premios Nobel 2025: ¿dónde y cuándo se anuncia a los ganadores?

“Hoy todo el mundo cree que es inteligente”

“Hoy todo el mundo cree que es inteligente”

Tres proyectos con nueva visión para enseñar actuación

Tres proyectos con nueva visión para enseñar actuación

En Mondiacult 2025, Curiel de Icaza destaca la protección del patrimonio y la devolución de los derechos culturales

En Mondiacult 2025, Curiel de Icaza destaca la protección del patrimonio y la devolución de los derechos culturales

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

La imagen de David Villalpando frente a la cámara se hizo viral, pero esta vez no fue por un sketch cómico ni aparecer como su famosos personaje de “La escuelita”; sino por usar las plataformas para buscar una oportunidad laboral.

Villalpando, aprovechando los alcances de las redes, decidió publicar un video para llamar la atención de los productores y directores de televisión: "Por si algún director de casting me ve", escribió junto a la grabación.

Sin embargo, lejos de dar algún mensaje, el actor hizo el proceso de una audición, el cual consiste en dar su nombre completo a la cámara, edad, estatura y, después, sus diferentes perfiles.

Lee también

El gesto no pasó desapercibido. Decenas de seguidores comenzaron a dejar mensajes de apoyo, recordando su papel del profesor Virolo en "Cero en Conducta", personaje que marcó la comedia mexicana a finales de los noventa.

"Tan buen actor. Que Dios lo bendiga y le abra las puertas", "Que llegue mucho trabajo para usted", "Actorazo", son solo algunos los comentarios que se pueden leer.

¿Quién es David Villalpando?

Originario de la Ciudad de México, David Villalpando inició su carrera como actor (de manera amateur) hace más de cuatro décadas.

Actor, comediante, guionista y director de televisión, Villalpando debutó en el teatro en la década de los 80 y tres años más tarde dio el salto al cine con la película "El Norte", por la que recibió múltiples premios y participó en una decena de festivales internacionales.

A la par de su carrera en la pantalla grande, el histrión también trabajó en televisión, específicamente en Televisa, donde apareció en programas como "Genio y Figura", "Hasta que la muerte los separe", "Humor es... los comediantes", "La casa de la risa" y "", proyecto que marcó su carrera.

Junto a Martha Ofelia Galindo (la maestra Canuta), Villalpando cobró gran popularidad como el Profesor Virolo, un maestro poco hábil que era víctima de las bromas pesadas de sus alumnos, entre los que se encontraban , Rubén Cerda y Luz Elena González, entre otros.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez muestra su indiferencia por ganar un Oscar: “No lo necesito” asegura. Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Jennifer Lopez muestra su indiferencia por ganar un Oscar: “No lo necesito” asegura

Ángela Aguilar despide a Micky, su estilista y amigo asesinado en Polanco “Me diste seguridad cuando más lo necesitaba”. Tomadas de Instagram @micky_hair

Ángela Aguilar despide a Micky, su estilista y amigo asesinado en Polanco: “Me diste seguridad cuando más lo necesitaba”

¿Juan Gabriel en París? Video desata teorías sobre su supuesta reaparición. Foto Archivo EL UNIVERSAL / Leticia Sánchez

¿Juan Gabriel en París? Video desata teorías sobre su supuesta reaparición

Nicole Kidman enfrentaría pago de 17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial. Foto: EFE

Nicole Kidman enfrentaría pago de... ¡17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial!

Sydney Sweeney. Foto: AP

Sydney Sweeney celebra su cumpleaños 28 con espectacular minivestido plateado