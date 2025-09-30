La imagen de David Villalpando frente a la cámara se hizo viral, pero esta vez no fue por un sketch cómico ni aparecer como su famosos personaje de “La escuelita”; sino por usar las plataformas para buscar una oportunidad laboral.

Villalpando, aprovechando los alcances de las redes, decidió publicar un video para llamar la atención de los productores y directores de televisión: "Por si algún director de casting me ve", escribió junto a la grabación.

Sin embargo, lejos de dar algún mensaje, el actor hizo el proceso de una audición, el cual consiste en dar su nombre completo a la cámara, edad, estatura y, después, sus diferentes perfiles.

Lee también A sus 94 años, la maestra Canuta pide trabajo para los actores mayores: "es una estupidez no aprovecharlos"

El gesto no pasó desapercibido. Decenas de seguidores comenzaron a dejar mensajes de apoyo, recordando su papel del profesor Virolo en "Cero en Conducta", personaje que marcó la comedia mexicana a finales de los noventa.

"Tan buen actor. Que Dios lo bendiga y le abra las puertas", "Que llegue mucho trabajo para usted", "Actorazo", son solo algunos los comentarios que se pueden leer.

¿Quién es David Villalpando?

Originario de la Ciudad de México, David Villalpando inició su carrera como actor (de manera amateur) hace más de cuatro décadas.

Actor, comediante, guionista y director de televisión, Villalpando debutó en el teatro en la década de los 80 y tres años más tarde dio el salto al cine con la película "El Norte", por la que recibió múltiples premios y participó en una decena de festivales internacionales.

A la par de su carrera en la pantalla grande, el histrión también trabajó en televisión, específicamente en Televisa, donde apareció en programas como "Genio y Figura", "Hasta que la muerte los separe", "Humor es... los comediantes", "La casa de la risa" y "Cero en conducta", proyecto que marcó su carrera.

Junto a Martha Ofelia Galindo (la maestra Canuta), Villalpando cobró gran popularidad como el Profesor Virolo, un maestro poco hábil que era víctima de las bromas pesadas de sus alumnos, entre los que se encontraban Jorge Ortiz de Pinedo, Rubén Cerda y Luz Elena González, entre otros.

Lee también Actores veteranos recurren a las redes para buscar trabajo: el caso de Sergio Klainer, Elvira Monsell y Martha Ofelia Galindo