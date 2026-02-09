Danna obtiene nuevo logro, al sumarse como conferencista en la Universidad de Harvard. La intérprete recibió un reconocimiento por parte de la casa de estudios, en el marco de la LEAD Conference: Latina Empowerment and Development, espacio dedicado para reconocer e impulsar a las mujeres latinas en el ámbito profesional y social.

La artista compartió su logro a través de sus redes sociales, donde ha recibido diversos comentarios de apoyo de parte de sus fans y compañeros del medio artístico como Mariana Botas, la cuenta de la banda The Warning y su pareja, el músico Alex Hoyer

A través de su Instagram la cantante publicó una serie de fotos, donde se le observa dando una conferencia y cumpliendo uno de sus mayores sueños.

“Ha sido un sueño lograr estar aquí y recibir este reconocimiento como parte de LEAD Conference: Latina Empowerment and Development.

Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí.

Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz.”, escribió Danna a través de redes sociales.

En su estadía. Danna compartió fotos de su viaje y presumió lo bien que se la ha pasado en el Londres acompañada de tardes de té y diversas actividades culturales que ofrece la ciudad.

Danna, reconocida en Harvard. Foto: Instagram

“¿Dos semanas aquí... tan rápido ?, la última luna llena del año de la serpiente, sellada! entre el frío, la música, martinis sucios, tardes de té, dátiles, mi acento británico, couture, fotos, cute pijamas ‚lluvia, inspiración , burbujas, friendssss, magia , energía femenina , de compras y champagna, o seaaaaaa, un sueño, Londres es mi favorito. Viviendo la vida de mis sueños, para ser honesta. YESSSS”, compartió en Instagram.