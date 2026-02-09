Más Información

Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

obtiene nuevo logro, al sumarse como conferencista en la . La intérprete recibió un reconocimiento por parte de la casa de estudios, en el marco de la LEAD Conference: Latina Empowerment and Development, espacio dedicado para reconocer e impulsar a las en el ámbito profesional y social.

La artista compartió su logro a través de sus redes sociales, donde ha recibido diversos comentarios de apoyo de parte de sus fans y compañeros del medio artístico como Mariana Botas, la cuenta de la banda The Warning y su pareja, el músico Alex Hoyer

A través de su Instagram la cantante publicó una serie de fotos, donde se le observa dando una conferencia y cumpliendo uno de sus mayores sueños.

“Ha sido un sueño lograr estar aquí y recibir este reconocimiento como parte de LEAD Conference: Latina Empowerment and Development.

Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí.

Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz.”, escribió Danna a través de redes sociales.

En su estadía. Danna compartió fotos de su viaje y presumió lo bien que se la ha pasado en el Londres acompañada de tardes de té y diversas actividades culturales que ofrece la ciudad.

Danna, reconocida en Harvard. Foto: Instagram
Danna, reconocida en Harvard. Foto: Instagram

“¿Dos semanas aquí... tan rápido ?, la última luna llena del año de la serpiente, sellada! entre el frío, la música, martinis sucios, tardes de té, dátiles, mi acento británico, couture, fotos, cute pijamas ‚lluvia, inspiración , burbujas, friendssss, magia , energía femenina , de compras y champagna, o seaaaaaa, un sueño, Londres es mi favorito. Viviendo la vida de mis sueños, para ser honesta. YESSSS”, compartió en Instagram.

