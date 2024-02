Daniela Spalla romantiza al Auditorio Nacional

Daniela Spalla logró poner en modo romántico a las 10 mil personas que acudieron a su debut en el Auditorio Nacional la noche del jueves 8 de febrero.

La cantante argentina, quien llegó a México en 2013, apareció con unos pantalones y chaleco de cuero poco antes de las 21:00 horas para entonar “Me voy”, uno de los temas más populares de su tercer disco “Puro teatro”.

Fue recibida por el coro de sus fans, quienes ya desde antes del show habían buscado coordinarse con la cantante, llevando una prenda color morado, como lo indicó ella en redes sociales.

Foto: Nicole Trejo

“¡Que locura estar acá!, gracias a todos por venir hoy. Al mediodía llegué con mucho nervio, no les voy a mentir, y me quedé un rato en el camerino pensando; me di cuenta que es una noche de celebración de muchos años que venimos conociéndonos, es una noche de baile y de muchas fantasías”, dijo Spalla para dar la bienvenida.

Para el primer acto de su presentación, que la intérprete definió en entrevista como “el caos”, cantó temas como “Copy paste”, “Si te alejas” y “No me hables de amor”, que fue una de las más coreadas.

El espectáculo es parte de su gira “DARA tour”, que presenta su cuarto y último álbum, por lo que también incluyó canciones nuevas “200k”, “Flores” y “Canciones tristes”.

Su primera invitada apareció en el tema “Viaje a la luna”, la compositora regia Renee, quien también se encargó de abrir el show.

Pero la gran sorpresa llegó cuando de forma sorpresiva, a la mitad de una de sus canciones más populares, “Estábamos tan bien”, Daniela invitó a Denisse Guerrero a cantar. La vocalista del grupo pop Belanova anunció hace unos meses su regreso musical y desde entonces han sido pocas sus apariciones. Ahora, ante los gritos del público llegó con un vestido blanco y agradeció a Spalla por la oportunidad.

Tras ese momento la argentina aprovechó para hablar de su relación sentimental con Juan, su pareja, a quien agradeció por su apoyo previo al concierto y le dedicó el tema “Lejos de la Ciudad”.

Foto: Nicole Trejo

“Cuando lo conocí me daba un poco de miedo, pero él me dio la certeza de que valía la pena animarse a dar ese salto de fe y a vivir el amor”, dijo.

Además dedicó su presentación, que culmina su carrera en México, a su mamá, quien también vino desde Argentina junto a sus otras dos hijas para presenciar el momento.

“Esta noche no me la olvido más. Quiero agradecerles a todos por estar acá, este Auditorio no existiría sin ustedes gracias por darme una oportunidad y por creer en mis canciones. Acá está también mi familia de sangre, ha venido mi mamá, que me llevo a cada clase de canto que se me ocurrió en el camino, ella se la bancaba sola en el auto mientras yo tomaba las clases, gracias mamita, este show es para voz”.

Y para su tercer y último acto, vestida con un traje morado metálico, la acompañó el colombiano Esteman, con quién cantó “Bailando lentos” y “Te alejas más de mí”.