Daniela Parra lamenta cumplir años, por tercera ocasión, lejos de su padre

Daniela Parra, hija de Héctor N, escribió un sentido mensaje a cinco días de cumplir 26 años pues lamentó que, por tercer ocasión, pasará su aniversario lejos de él. Para la joven, los últimos días han sido muy difíciles, debido a que su progenitor también acaba de cumplir un año de vida y el tercero dentro de prisión, por lo que recordó aquellas épocas en que solían juntar la celebración de sus cumpleaños y, aunque la tristeza la invadió, Daniela no pierde la esperanza y asegura que sigue en búsqueda que se haga justicia, luego de que su padre fuera sentenciado por corrupción de menores.

Pese a que Héctor N fue sentenciado a 10 años y seis meses dentro de prisión, fue hace más de dos veranos, en junio de 2021, cuando fue detenido y trasladado al reclusorio oriente. Desde ese entonces, su hija mayor Daniela Parra ha defendido la supuesta inocencia de su padre, a capa y espada pues, sin importar su corta edad, emprendió un negocio de comida para recaudar el dinero suficiente para poder pagar los gastos relacionados a la defensa legal de su progenitor, de la misma manera que, recientemente, convocó a una marcha en la que demandaba su inconformidad por la sentencia que su padre recibió.

Las últimas noticias que supimos de este caso, fue que Daniela impugnaría la sentencia de su padre pues, antes de conocer la resolución de las autoridades judiciales, la joven estaba casi segura de que declararían inocente a su padre. Fue así que a sólo un mes de darse a conocer la sentencia del actor, su hija declaró frente a medios de comunicación que ya había tramitado un amparo, ya que considera que se han cometido algunas omisiones frente al caso de su padre quien, en 2019, fue acusado por Alexa Hoffman por haber cometido diversos delitos sexuales en su contra, desde que la joven tenía entre seis y 14 años.

Pero esta vez, la joven no recurrió a sus redes sociales para actualizar el proceso legal que comenzó hace poco menos de un mes, sino que escribió un mensaje sobre la forma en que se siente, al confiar que el mes de julio es uno de los más importantes tanto para ella como para su padre, pues ambos cumplen años. Este motivo, que antes le causaba emoción, se ha convertido en el motivo de sus tristezas, o así como fue lo expuso en este texto, en el que dio a conocer algunos detalles de cómo solían pasar estas fechas juntos, pues siempre juntaban la celebración de sus cumpleaños.

"Han sido meses muy complicados, este en especial es muy importante para nosotros, mi papá cumplió años el pasado 7, y yo el próximo 16. Ustedes no lo saben, pero cada año compartíamos nuestro pastel de cumpleaños favorito y, este, será nuestro tercer cumpleaños alejados por personas sin escrúpulos ni amor en sus corazones", dijo Daniela, haciendo referencia a su media hermana Alexa y la madre de esta, Ginny Hoffman.

Daniela Parra celebrando su cumpleaños 21. Foto: Instagram

Y aunque la joven expuso su tristeza e inconformidad, también indicó que no se da por vencida pues, la entereza de su padre es el mejor ejemplo que tiene para continuar luchando: "No decaemos, hoy más que nunca estoy convencida de la inocencia de mi papá, no sólo porque conozco la calidad humana del hombre que ha guiado mi camino los pasados 25 años, sino porque viviendo la experiencia más fuerte de su vida, me ha enseñado lo que es vivir la resilencia en carne propia, luchar cada día y enfrentarte a una realidad que no conocías y aún así, seguir de pie y más fuerte que nunca".

Finalmente, la joven -que está por cumplir 26 años- agradeció a aquellas personas que se han solidarizado con ella y su padre y destacó que, aunque sigue en proceso de sanación por todo lo que ha pasado, tiene confianza de que la considera la verdad de su padre saldrá a la luz.

