Aunque Danka y Alexa Castro, hijas de la actriz Daniela Castro, pertenecen a una de las dinastías de artistas más importantes de México (a la de los hermanos Castro), la menor de las jóvenes bien podría ser parte de otro linaje igual de famoso; y es que muchos aseguran que es idéntica a Altagracia Ugalde, mejor conocida en el mundo de la música como Ana Bárbara.

Hace tan sólo unos días, la propia Alexa reveló que en varias ocasiones la han llegado a comparar con la llamada "Reina grupera" y ahora que ella también ha decidido dedicarse a la música, estas comparaciones han ido creciendo; sin embargo, la también actriz asegura que ella no logra darse cuenta del supuesto parecido, eso sí se siente honrada de que la relacionen con una mujer guapa y sumamente talentosa:

“Me dicen muchas personas ‘Te pareces mucho a Ana Bárbara’ y yo ‘¿sí?’. La verdad cuando me dicen que me parezco a alguien yo no lo veo, pero mucha gente me dice y (me quedo pensando) ‘¿Sí será o no?’. Guapísima Ana Bárbara”, dijo en un encuentro con los medios.

Lee también Verónica Castro sale en defensa de su hijo, Cristian, tras ser criticado por subirse al escenario con muy poca ropa

Pero no sólo personas allegadas a la joven le han hablado de sus similitudes físicas, en redes sociales, varios de sus seguidores también se lo han hecho saber: "Sí se parece a Ana Bárbara", "Se parece mucho a Ana Bárbara", "Igualita a Ana Bárbara, podrías pasar por su hija", "¿Te han dicho que eres igualita a Ana Bárbara?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Ahora, es la propia Daniela Castro quien fue cuestionada respecto al tema; y aunque lanzó varios elogios a la grupera, fue tajante al negar que su retoño en realidad tenga semejanzas con ella: "Ay no, no creo. Ana Bárbara es hermosa, pero no. No les veo parecido, la verdad”, expresó, sin dar más detalles, a la periodista Berenice Ortiz.

¿Quien es Alexa Castro?

Alexa es la segunda hija del matrimonio entre Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz III, al igual que su madre y su hermana, la joven de 18 años se rindió a la actuación como parte de su vida; incluso, formó parte del melodrama "Los ricos también lloran", pero en sus venas también corre el amor por el canto, una disciplina a la que recientemente escogió como su profesión.

Hace unas semanas, Castro anunció su lanzamiento como cantante de música pop, incluso, reveló que ya tiene preparados algunos temas y hasta grabó un par de videos musicales, aunque hasta el momento no ha revelado cuando serán dado a conocer al público.

La joven también ha destacado en las redes sociales, donde suele ser muy activa y compartir parte de su día a día con sus más de 10 mil seguidores.

Lee también Cazzu comparte su primera foto familiar junto a Nodal y presumiendo pancita de embarazo