Daniel Bisogno ya planea debutar como youtuber tras el incidente que casi cobra su vida

Hace unas semanas el polémico conductor, Daniel Bisogno se enfrentó a uno de los momentos más complicados de su vida cuando tuvo que ser hospitalizado e intervenido de emergencia debido a problemas hepáticos que lo tuvieron debatiéndose entre la vida y la muerte.

Por fortuna, "El muñe", logró salir adelante de este delicado asunto de salud, y ahora, mucho más recuperado hizo un balance sobre lo bueno, lo malo y las experiencias y reflexiones que le dejó este incidente.

En una entrevista que ofreció para el canal de YouTube de Pati Chapoy, el presentador de "Ventaneando" confesó que a ver a la muerte cara a cara, lo llevó a cuestionarse algunos aspectos de su vida, entre ellos su futuro dentro del espectáculo y aunque está convencido de que su lugar es dentro de la televisión, también explicó que ha llegado el momento de ampliar sus horizontes.

En este sentido, Bisogno ha comenzado a plantearse nuevas oportunidades, entre ellas, reveló se encuentra la oportunidad de ingresar a la plataformas digitales como creador de contenido: "Lo que sigue ahora que ya estoy fuera de peligro, lo que sigue es seguir creando. Me siento con muchas ganas de que volver a crear tengo muchas cosas en mente en ese sentido (YouTube), de poder hacer cosas por ahí", dijo.

Daniel aclaró que no piensa retirarse del aire, pues es su verdadera pasión, pero está abierto a darse nuevas oportunidades de crecimiento.

Daniel Bisogno lamenta "mentiras" alrededor de su situación de salud

El propio conductor llegó a revelar que al principio ni él ni sus doctores tenían la certeza de lo que pasaba en su organismo, incluso llegó a pensar que podría tener VIH; sin embargo, se pronunció en contra de las especulaciones que se manejaron al rededor de su estado de slaud, sobre todo la información que fue divulgada por una reconocida revista de circulación nacional, a quien ya está en proceso de demandar.

La publicación aseguró que los excesos y su afán de querer seguirle el paso a sus jóvenes conquistas le habrían pasado factura al también actor, por lo que desarrolló una cirrosis que casi termina con él. Ahora, Daniel hizo frente a estos señalamientos y no sólo negó la veracidad de lo que publicó el medio, sino que aseguró que ya no está dispuesto a lidiar con lo que se diga de él: "Cuando dicen que lo que me ganó es la fiesta, se necesita tener muy poca madre para decir algo así", agregó.

Incluso, arremetió contra los medios que se dedican a publicar falsedades y detalló que esto es lo único que le duele, pues es información que algún día podrá llegar a manos de su hija: " Tú podrás decir vi tal cosa, pero atreverse a asegurar que lo que me ganó es la fiesta... jamás me ha ganado la fiesta, yo trabajo de lunes a domingo, a toda hora. Entonces el que se atrevan a pisotear, no está mal que digan las cosas, lo que está mal es mentir".

Cabe destacar que hasta el momento, Bisogno no ha detallado si ya empezó con el proceso legal contra la revista, pero sí dejó claro que actuará hasta las últimas consecuencias.

