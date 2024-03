Daniel Bisogno reaparece en "Ventaneando": asegura que casi recupera por completo la movilidad

Daniel Bisogno reapareció en "Ventaneando" a través de un audio que envió al programa encabezado por Pati Chapoy, el conductor de 50 años se recupera en su casa tras haber estado hospitalizado casi un mes por una infección pulmonar.

Daniel expresó que se siente mucho mejor, y que aunque todavía está "flaquito", ya casi recupera por completo la movilidad que perdió tras estar intubado.

"Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito", expresó.

Bisogno hizo un agradecimiento especial a Chapoy, a quien calificó como "un ángel"; el también actor está pasando un momento delicado porque además de lidiar con su problema de salud, sobrelleva la reciente muerte de su madre, quien perdió la vida mientras se encontraba hospitalizado.

El sábado pasado se dio a conocer que salió del hospital, aunque versiones señalan que los médicos le sugerían seguir aún hospitalizado.

Esta tarde nuestro querido Daniel Bisogno @DaniBisogno dejó el hospital donde fue atendido de una infección pulmonar en las últimas semanas. Continuará recuperándose en su casa donde ya se encuentra. El lunes toda la información en @VentaneandoUno pic.twitter.com/RgO3ag5Vam — Pati Chapoy (@ChapoyPati) March 9, 2024

Daniel cuenta con equipo médico las 24 horas para lograr su pronta recuperación.

Daniel Bisogno recibe todo el día terapias

Daniel Bisogno comentó en el audio que envió a Pati Chapoy, que prácticamente todo el día recibe rehabilitación, lo que le ha ayudado bastante, y aunque ya recuperó mucha de su movilidad, aún le falta, pues fueron varios días de intubación.

"En recuperación aquí en la casa, todos el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo, aquí estoy; todavía desplazarme no puedo, no puedo subir bien la escalera fueron varios días intubado, entonces estoy ya moviéndome casi casi al cien pero todavía me falta un poco", dijo.

