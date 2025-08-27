Elaine Haro es una de las participantes de "La casa de los famosos México", que más simpatía ha causado en el público; dentro de la casa sostiene una buena relación con la mayoría de sus compañeros, sin embargo, hay algunos que creen que la joven está priorizando su interés por Aaron Mercury, y no está enfocándose en la competencia, como sucedió recientemente con Dalilah Polanco y un comentario desafortunado que hizo.

La dinámica del reality dio un giro, luego de que, Elaine decidiera unirse al cuarto "Noche", en el cual ha sido recibida acogedoramente por sus integrantes; Mar Contreras, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito y Aaron Mercury.

Tal viraje ha sido aplaudido por la audiencia, debido a que consideran que, aunque algunos tratan de desdeñar la estrategia de la joven, en realidad, Elaine ya cayó en la cuenta de que el cuarto "Día" es el menos querido de esta temporada.

Haro ahora comparte habitación con Aaron, el habitante por el que ha mostrado mayor afinidad y atracción y, a pesar de que, hasta este momento, no han tenido ningún acercamiento físico ni se han besado, sí han hablado abiertamente de la reciprocidad que existe entre los dos.

La personalidad de Haro, desinhibida y extrovertida, ha sido criticada por algunos, tanto fuera como dentro de la casa y, Dalillah ya es una de las habitantes que ha tomado una postura, ante el comportamiento que la joven actriz adoptó, durante la última fiesta del reality, en la que estuvo muy cercana a Mercury.

Polanco, comentando con Facundo y Mariana Botas, dijo que Elaine se había extralimitado, a la hora de flirtear con con su compañero, diciendo que, a su parecer, lució "ofrecidísima".

"Wey...", le dijo a Mariana. "Desde el día de la fiesta, en el que sale bailando y, así, ofrecidísima...".

Y aunque los compañeros de la joven ya se han hecho impresiones de su actuar, en lo tocante a ella y Mercury ya han dejado en claro que, quizá, no están en el momento idóneo para darse una oportunidad o, eso, fue lo que Aaron la expresó ayer a Elaine.

"Te respeto mucho, te aprecio mucho, te me haces una chica muy linda, sería como mentirte, el decirte que no hay atracción, ¿no?, pero yo creo que debería de disfrutar de tu soltería, tienes que sufrir aún la parte de tu rompimiento, siento que estás en medio de un limbo".

