Daddy Yankee vuelve a la música con su primera canción cristiana

En diciembre del año pasado, Daddy Yankee sorprendió con la revelación de que uno de los motivos por los que se alejaría de los escenarios era para dedicarse de lleno a su fe, declarándose abiertamente cristiano. Ahora, el cantante puertorriqueño estrenó "Donante de sangre", un tema dedicado a su amor a Dios, que ya está recibiendo críticas muy positivas por parte de sus fans.

Daddy Yankee, el mayor exponente de reguetón, anunció hace dos años que estaba por emprender su última gira, la que llegó a Estados Unidos, Canadá, España, a gran parte de Latinoamérica, incluído nuestro país, y -por supuesto- a su natal Puerto Rico, donde cerró "La Última Vuelta World Tour".

Fue durante este concierto en el que el cantante de 47 años contó a los 8 mil seguidores que lo acompañaron, en el Estadio Hiram Bithorn, que luego de concluir la gira, se enfocaría en un nuevo propósito; predicar a través de la palabra de Dios, destacando que era un ferviente creyente de la iglesia cristiana.

"Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito", dijo en esa ocasión.

Daddy, intérprete de grandes éxitos como "Gasolina" y "Rompe", confió que, por muchos años, trató de encontrar satisfacción por medio del dinero y la fama, pero nunca lleno el vació que lo albergaba.

"En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que esos días ya terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo (...) es por eso que esta noche reconozco, y no me avergüenzo en decirle al mundo entero, que Jesús vive en mí y que yo viviré para él", expresó recibiendo elogios y la ovación de las y los presentes.

A partir de ahí, el boricua se mantuvo activo en sus redes sociales, como lo prometió en su último recital, enviando mensajes de fe a sus seguidores y anoche sorprendió con la sorpresa de que en pocas horas estrenaría "Donante de sangre", una canción cristiana con la que reanuda su carrera musical.

Visiblemente emocionado, Yankee aseguró que estaba listo para ofrecer "música con propósito":

"Había dicho que iba a utilizar todas mis plataformas para el reino y eso es lo que estamos haciendo, llevando la palabra, llevando testimonios y la música, que es el ministerio también de este servidor, de los talentos que Dios me dio para utilizarlo para su propósito, me siento bien complacido, me siento en plenitud porque, como me dijeron: ´-Te hicieron como Pedro, Pedro no lo cambiaron de oficio, sino de propósito´", planteó en una publicación de Instagram.

A poco más de 10 horas de que se estrenara "Donante de sangre", ya cuenta con más de 289 mil reproducciones y 60 mil reacciones.

Un fragmento de la letra expresa:

Yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que fui antes, gracias a la gracia de mi padre.

No hay que temer, él me cuida con su poder me da vida.

Eso es real, tenía anemia espiritual, se abrió el cielo, con poder llegó un donante celestial, me dio una sangra especial que me libró de todo mal.

Sus fans han reaccionado positivamente, destacando su entusiasmo de que vuelva a la música, pues muchos de ellos también son personas religiosas que señalan que se sienten identificados con la letra de la composición.

