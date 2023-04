Cynthia Rodríguez está sorprendida de cuáles son sus antojos en el embarazo

Cynthia Rodríguez confiesa que los primeros meses de embarazo sí tenía mucho sueño y se quedaba dormida en todos lados, pero ahora se siente con mucha energía, eso lo contó en sus redes, donde hace unos días sorprendió con la noticia de que estaba embarazada y que ella y su esposo Carlos Rivera esperaban un niño.

Cuando la pareja reveló la feliz noticia, lo hicieron con una tierna imagen que revelaba el género y el nombre del bebé, el cual es León; en aquel momento, Cynthia compartió una emotiva foto tomada hace un año, en el que aparece con sus amigas del programa "Venga la Alegria", y lo bello de dicha instantánea es que en ella, Cynthia aparece con un reflejo del sol en su vientre, detalle por el que decretaron que el embrazo de la conductora se daría pronto.

Para la pareja, que se casó hace siete meses en Europa, era un sueño convertirse en padres, y ahora que el bebé viene en camino, se han abierto más con sus fans para revelar algunos detalles de esta etapa feliz de sus vidas.

Rodríguez ha posteado fotos en las que presume orgullosa su pancita, y ha dicho que está muy feliz cuidándose, en familia y en la espera del nacimiento de su hijo.

La conductora lució su pancita en redes. Foto: Instagram cynoficial.

Los antojos de Cynthia Rodríguez en el embarazo

La exconcursante de "La Academia" ama la comida dulce, sin embargo, está sorprendida porque eso no es lo que se le ha antojado durante su embarazo, por el contrario, han sido alimentos salados o con chile, "¿será porque es niño?", cuestionó a sus seguidoras.

El limón y el chamoy no pueden faltar entre sus antojos, y aunque ama lo dulce, desde que está embarazada no se le antoja tanto.

“Desde que estoy embarazada no se me antoja lo dulce, así de que puedo salivar por papas con salsa o todo lo que es como chilosito, el chamoy, limón, todo eso, no sé si tenga que ver con que es niño; lo dulce no se me antoja, pero sólo picar un poquito”, reveló.

Otra cosa que disfruta mucho ahora que está embarazada, es tomar agua fría, con hielos, todo con hielo, pues dice que tiene calor todo el tiempo; los estudios revelan que todo está perfecto y por indicaciones de su ginecóloga ya regresó a hacer ejercicio.

rad