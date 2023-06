Culpa mía muestra el abanico de México

El actor Víctor Varona es afromexicano, pero debido a su aspecto muchos le consideran extranjero. Por ello, agradece haber iniciado su carrera en un momento en que la industria se está abriendo a la diversidad racial, sobre todo en streaming.

“Me abrió muchas puertas, porque se expandió el abanico de perfiles en los elencos. Yo estoy trabajando como mexicano y eso me llena de orgullo, ya que en mi propio país me preguntan que si soy extranjero, cuando en realidad la comunidad afromexicana está presente pero no hay muchos proyectos de entretenimiento donde estemos”, dijo.

El actor forma parte del elenco de la película Culpa mía, producción española que llegará a Prime Video el 8 de junio.

Culpa mía cuenta la historia de Noah, (Nicole Wallace) una adolescente cuya vida da un giro cuando debe mudarse a la casa de William Leister (Iván Sánchez), el nuevo esposo de Rafaela, su madre (Marta Hazas).

Ahí se encuentra con Nick (Gabriel Guevara) su ahora hermanastro, un junior adicto a los arrancones y las peleas clandestinas, donde siempre lo siguen sus amigos Jenna (Eva Ruiz) y Lion (Varona).

Noah y Nick comienzan a sentir atracción y terminan envueltos en una relación que les traerá complicaciones y sacará a la luz secretos.

Una de las cosas que le agradó a Víctor de interpretar a Lion es que es mexicano, por lo tanto no tuvo que cambiar su acento.

“Lion es un personaje muy leal en todos los sentidos y es algo que comparto con él, por lo cual me emocionó darle vida a este personaje”, destacó.

La estrella de series como Like (2018) y Dani who? (2019) considera que aunque el elenco principal sea juvenil, esta historia también va a conectar con un público de más edad, porque aborda los primeros amores con intensidad.

“Culpa mía le dice al espectador que hay que luchar por los sueños, no dejar que les impongan nada. Lo que yo pretendo comunicar con el personaje que me toca es que deben vivir apasionadamente, con intensidad, buscando ser feliz”.

Otro tema, son las desventuras, emociones y cambios en la adolescencia. “Personalmente, en esa etapa experimenté muchas cosas, yo vivía en Baja California Sur y me vine a la Ciudad de México porque quería probar en la actuación, así que tuve que dejar a mi novia”, cuenta Vic.

La película está basada en los libros de Mercedes Ron, que han sido un éxito en ventas en España y Latinoamérica.