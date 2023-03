Hoy es un día que sin dudas quedará para la historia, ya que dejó este mundo el famoso comediante Chabelo a sus 88 años, de manera súbita a causa de complicaciones abdominales en su salud. Xavier López alegró las mañanas de la televisión durante seis décadas y aunque actualmente estaba retirado el público extrañará sus ocurrencias.

Chabelo hizo su propio camino dentro de la televisión y en los últimos años había expresado su deseo de vivir una vida en paz y alejada de las polémicas pero eso no siempre fue posible. El comediante estuvo en el foco mediático debido a la aparición de una hija no reconocida llamada Leslie con Oralia Pérez, de la que finalmente se hizo cargo económicamente luego de una prueba de ADN pero no se vinculó sentimentalmente ni tampoco habló del tipo de relación que tuvo con su madre.

Chabelo tuvo un matrimonio express que duró dos años con la actriz cubana Angelita Castany. Ella murió en el 2020 por complicaciones de salud derivadas del Covid que contrajo durante la pandemia y casi no hablaba de su relación con el comediante.

En el año 1969 Chabelo se enamoró de la bailarina también cubana Teresa Miranda, a quien conoció en México cuando llegó de los Estados Unidos y se buscaba un lugar en la televisión. Ellos se casaron y tuvieron tres hijos Óscar, Javier y Gabriel.

Chabelo y su esposa Teresita Miranda. Fuente: instagram @maguichadoria

Chabelo además de ser el favorito de los niños era abuelo de 4

El hijo mayor de Chabelo, Óscar es padre de cuatro hijos y vive alejado de los reflectores ya que se dedica a la producción musical y a la composición. Xavier no tiene hijos y esta relacionado al mundo del teatro y Gabriel tampoco hizo abuelo a Chabelo y es un apasionado de la moda y del arte teniendo algunas participaciones puntuales en televisión. En general los tres hijos reconocidos del actor mantienen un perfil bajo y alejado de las polémicas.