Inés Gómez Mont, además de ser una de las conductoras más famosas en la televisión mexicana, se convirtió en un referente de mamá valiente cuando le tocó enfrentar un delicado problema de salud con cinco hijos pequeños, fue en 2017 cuando se hizo viral una foto de Inés en la cama de hospital junto a sus seis hijos y su esposo Víctor Álvarez Puga.

Gómez Mont debutó como mamá junto a Javier Díaz, el padre biológico de cuatro hijos: Inés, y los trillizos Diego, Bruno y Javier; la relación entre ellos tuvo muchos altibajos, Inés se quedó prácticamente sola al cuidado de cuatro hijos pequeños hasta que se dio la separación.

Entre ellos comenzó entonces una lucha legal que se volvió muy mediática en la que la conductora se defendió de falsos señalamientos y finalmente se logró un acuerdo de divorcio entre acusaciones hacia él de un hombre violento y agresivo; Inés lo señaló en varias ocasiones por omisión de cuidado.

Lee también: Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

Gómez Mont luchó por sobrevivir

Inés Gómez Mont se enteró en 2015 que tenía dos tumores en la cabeza, previo al nacimiento de Bosco, su quinto hijo, el primero junto a su pareja Víctor Álvarez Puga, quien también es es el padre de María.

La conductora, quien pensó que los desvanecimientos que tenía eran por una alta de presión, mantuvo en secreto la noticia de sus dos tumores mientras se sometía a tratamiento. Cuando Inés salió de TV Azteca para sumarse a Televisa, le avisaron que tenían que operarla por segunda vez para retirarle el segundo tumor.

La única condición que puso Inés fue poder ver y despedirse de sus hijos, algo que no pasó en la primera intervención.

Lee también: Cronología del caso de Inés Gómez Mont: de la televisión a la detención de su esposo

"Me daba pánico, no estoy yo, legalmente le pertenecen al papá , imagínate , ¿qué va a ser de mis hijos?... solté el cuerpo y dije en sus manos estoy, entré muy tanquila a la cirugía", relató en entrevista de "De Primera Mano".

Mientras estaba en plena recuperación y aún muy delicada, siguió siendo molestada por su ex Javier Díaz, quien aprovechó un problema fiscal de Inés para buscar perjudicarla.

"Recién salidita de la clínica, ahora sí a descansar y a tener paciencia feliz y agradecida de que la cirugía fue un éxito", escribió la conductora en esta imagen junto a todos sus hijos y con su esposo Víctor Álvarez Puga.

"Cómo en ese estado que yo me encontraba de salud, en la rayita de la muerte, porque estaba delicadísima , estaba más débil que nunca, estaba en un momento feo, hablando en cuestión de salud, y ¡cómo él al saber eso trató de tener ventaja!", reflexionó incrédula en su momento.

Para Inés, Víctor Álvarez Puga, un abogado fiscalista, fue su salvador, un pilar muy importante para librar su problema de salud y superar el conflicto legal con su ex.

"Ha sido para mi un pilar, para mis hijos ha sido el cómplice más grande que pueden tener, para mis hijos mi esposo es su héroe", se sinceró la conductora que hasta el momento se sigue manteniendo en la sombra.

rad