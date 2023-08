Riley Keough, hija de Lisa Marie Presley, rompió el silencio ya aclaró cuál es el vínculo que la une a la familia Kardashian que, si bien, pareciera que fue hace poco más de una década que se introdujo en el mundo de la fama, a través del reality show "Keeping up with the Kardashians" la realidad es que su familia siempre ha tenido un status dentro de la sociedad estadounidense pues, por más inverosímil que parezca, el padre de las famosas hermanas, Robert Kardashian, estuvo a punto de casarse con Priscilla Presley.

En una entrevista que la joven de 34 años concedió a "Vanity Fair" habló del duro proceso que ha atravesado su familia, desde que su madre falleció, el pasado 12 de enero, pero no sólo se refirió al duelo que ella y sus hermanas menores; Finley y Harper Lockwood, han vivido con la ausencia de Lisa Marie sino por la batalla legal que enfrentó desde que se dio a conocer que la cantante la dejó como fideicomisaria única del patrimonio que un día perteneció a su abuelo, Elvis Presley, pues su abuela Priscilla peleó para ser merecedora de este título.

Pero ahora que Riley y su abuela han llegado a un acuerdo, luego de que le cediera un millón de dólares, así como también le entregó 400 mdd en honorarios legales, la joven se ha abierto a hablar un poco de la historia de su familia y la niñez que vivió, la cual denominó de "salvaje" pues, cuando sólo tenía cinco años su madre se separó de su padre, el músico Danny Keough el que, reconoció, que se preocupaba mucho por su educación, sin embargo, hubo una época en que creció más cerca a Michael Jackson, el cual se casó con su madre en 1994.

"Toda mi infancia fue probablemente muy extrema, pero cuando vives en ella, es sólo tu vida y tu familia", destacó.

Lee también: Se cumplen 100 días de la huelga de escritores en Hollywood

La nieta de Elvis, de hecho, describió la época que convivió con "el Rey del pop" como una muy bonita experiencia en su vida, al reconocer que el cantante tenía dotes para encantar y hacer sentir especial a las personas que lo rodeaban, por lo que estimó que en ese aspecto se parecía a su abuelo.

"Yo tenía un verdadero amor por Michael, dijo al destacar que se desempeñó como un buen padrastro. "Creo que realmente disfrutó de poder hacer feliz a la gente, de la manera más épica posible, que creo que él y mi abuelo tenían en común", consideró.

Al recordar a uno de sus padrastros pues, cabe mencionar que el actor Nicolas Cage también lo fue, Riley no pudo evitar hacer mención de que Robert Kardashian estuvo a poco de convertirse en su abuelo político, pues luego de que su abuela Priscilla se divorciara del "Rey del rock and roll", en 1973, sostuvo una relación amorosa con el padre de las Kardashians, el cual le pidió que se casasen y formaran una familia, sin embargo, ella se negó rotundamente, expresándole que, luego de su matrimonio con Elvis, no volvería a contraer matrimonio.

Fue entonces que, al terminar su relación, Robert conoció a Kris Jenner, con quien se casó en 1978.

Lee también: Demandarían a Luis Miguel en Argentina, pues no creen que sea él el de sus concierto

Más recientemente -comentó la joven- Kim Kardashian, cuando aún estaba casada con Kanye West (en 2014) adquirió la propiedad en la que Riley creció, ubicada en un exclusivo vecindario de Hidden Hills y que, luego de comprar, derrumbó para construir una nueva casa.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.





melc