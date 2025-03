"Yolanda Andrade está bien de salud". Es la frase con la que Raquel Rocha, productora del programa "Montse & Joe", salió a desmentir la supuesta muerte de la conductora.

Esta tarde, el nombre de Yolanda se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que una revista de espectáculos difundiera la noticia de su presunto fallecimiento. La publicación (que posteriormente fue eliminada) encendió las alarmas entre los fans, por lo que Rocha decidió hacer frente a las especulaciones.

“Acabo de colgar con Joe (apodo de Yolanda) y gracias a Dios se encuentra bien de salud", escribió en una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram.





En los últimos años, Yolanda Andrade ha enfrentado serias complicaciones de salud. Foto: Captura de pantalla.





Asimismo, explicó que aunque Andrade continúa en tratamiento por el aneurisma que sufrió en 2003, se encuentra estable y en compañía de su familia:

"Ella está actualmente saliendo del hospital mientras sigue los tratamientos médicos pertinentes en compañía de sus hermanas, quienes estuvieron a su lado en todo momento”, agregó.

Asimismo, tachó de irresponsable al medio que divulgó la información falsa; incluso, explicó que la familia se siente muy afectada por lo sucedido:

“Joe y toda su familia, incluyendo a Montserrat Oliver, lamentan mucho esta errónea información que circula en varios medios y la irresponsabilidad con la que se manejó esta desafortunada nota. Ni su hermana Marie, ni Montse dieron información en sus redes referente a su salud en ningún momento”, se lee en el texto.

Por último, la productora agradeció la preocupación y las muestras de cariño que han recibido tras este penoso incidente:

“Ella les agradece de todo corazón a los demás medios que sí han sido cuidadosos con el manejo de sus notas al verificar la información antes de publicar y de igual manera les envía un fuerte abrazo a todos sus seguidores por las muestras de cariño”.





La productora de "Montse & Joe" lanzó este mensaje tras las especulaciones sobre la supuesta muerte de la conductora. Foto: Captura de pantalla





¿Cuáles son los problemas de salud de Yolanda Andrade?

Desde 2023, la polémica conductora ha enfrentado serios problemas de salud. En abril de ese año fue diagnosticada con aneurisma cerebral que marcó el inicio de diversas crisis.

En ese entonces, Yolanda se alejó de las cámaras de televisión para atender su salud, pero, un mes más tarde, reapareció frente en las redes sociales con un parche en el ojo. En una transmisión en vivo, Andrade explicó que utilizaba el parche como precaución, pues su condición hacia que el ojo se le doblara y comenzara a lagrimear, lo cual le molestaba bastante.

En febrero del 2024, fue vista con un tanque de oxígeno, lo que volvió a encender alarmas; pero ella misma tranquilizó al público al revelar que sólo era por un tratamiento médico.

Para abril de ese mismo año, trascendió que los problemas oculares le habían regresado, por lo que volvió a utilizar el parche: "me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz, no me siento bien, discúlpenme", dijo al programa "Venga la alegría".

Dos meses más tarde, Joe volvió a su programa; sin embargo, apareció con un pizarrón pues presentaba dificultades para comunicarse: "Yolanda ahora vino con muy pocas palabras, me van a tener que aguantar a mí, porque voy a ser su intérprete, resulta que está afónica y no puede hablar", expresó Oliver.

En julio su salud volvió a vulnerarse tras contraer una bacteria en la sangre, por lo que tuvo que ser hospitalizada por varios días.

A pesar de estas adversidades, Yolanda Andrade ha mantenido una actitud positiva, a principios de febrero dle 2025 volvió a "Montse y Joe", aunque con dificultades para hablar.

