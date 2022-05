Critican a Verónica Castro, pero ella defiende su foto con filtros

Gran alboroto se armó en las redes luego de que Verónica Castro publicara una foto con filtros en la que aparece con su hermano José Alberto "El Güero" Castro.

Cibernautas se lanzaron contra la actriz de 70 años por "borrarse las arrugas del rostro", y "no aceptar el paso del tiempo"; en la instantánea, que la también conductora posteó para felicitar a su hermano en su cumpleaños, ambos aparecen sonriendo y luciendo una canosa cabellera.

"Lo que me parece feo que se normalice retocar las fotos de esta manera... empecemos a normalizar que la piel tiene forma, poros y arrugas... no tanto filtro", opinó una usuaria.

La Vero respondió a las críticas y muy a su estilo defendió los filtros, pues aseguró que le gustan y que además ya pagó por ellos, pero para que la gente no hiciera corajes, podía ver la foto original en el perfil de Instagram de su hermano.

"Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes porque hace daño @elgueromex".



La foto con filtro.



La foto sin filtro.

Tras la polémica, Verónica Castro subió otra foto a Instagram y bromeó que los filtros que hasta el color de cabello le habían cambiado.

"Me pidieron que me cambiara el color de pelo pero creo se me pasó la mano ups SIN FILTRO Jajajaja".





La Vero se luce con canas y también con filtros

En su cuenta de Twitter, la protagonista de telenovelas como "Rosa salvaje" y "Los ricos también lloran" ha posteado tanto fotografías en las que presume su cabellera con canas como imágenes de ella misma editadas con algún filtro.

Y aunque en ambos casos ha recibido buenos comentarios por parte de sus fans, nunca falta quien le sugiere que "no abuse" de los filtros; en esos casos suele aparecer un fan que la defiende: "por favor, todos usamos filtros en las fotos".

