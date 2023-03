Critican a Aleks Syntek por atropellar el pie de una mujer y no bajarse del auto

La amistad que Aleks Syntek sembró con Xavier López "Chabelo" y con su familia, los López Miranda, sorprendió a la hora de que el cantante se diera cinta en el funeral del conductor de "En familia con Chabelo", pero lo que más causó revuelo a la hora de que el músico abandonara la funeraria donde se veló al actor fue que una mujer resultó herida, pues tal parece que una de las llantas del vehículo del cantante pasó por encima de su pie y aunque retrocedió rápidamente, el interprete de "Te soñé" no bajó de su automóvil para cerciorarse de lo que había pasado y, en cambio, se concentró en dar una entrevista a medios.

Chabelo fue velado durante la noche del 25 de marzo y la madrugada del 26, en una funeraria al sur de la ciudad, y aunque la familia del comediante decidió que la despedida de don Xavier fuera privada, muchas figuras del medio artístico se presentaron para despedirse del "amigo de todos los niños". Uno de ellos fue el músico Aleks Syntek, quien se detuvo a conversar con los medios de comunicación que hacían guardia fuera del recinto, con quienes habló a corazón abierto, compartiendo que la familia López Miranda lo hizo sentir como uno más de sus integrantes, lo que impresionó a las y los presentes, pues nadie se imaginó que su vínculo fuera tan fuerte.

El cantante mexicano recordó que, si bien, conoció a Chabelo siendo un niño, época en la que soñaba ir a concursar a su programa, en realidad la primera vez que lo vio en persona fue cuando se presentó con "La gente normal", su grupo musical en los noventa. Al acabar de presentarse -recordó- don Xavier se acercó a él para conversar acerca de música, la cual también fue su pasión, así como la actuación y entretener al público infantil, pues también sabía tocar la bateria.

Lee también: Leo DiCaprio es cuestionado por su higiene: esta es la cantidad de veces que se ducha por semana

"Fue en la década de los noventas, que empecé con mi grupo ´La gente normal´, fui al programa a cantar y él se acerca a mí para platicarme sobre todo su amor por la música, él siendo baterista también", recordó.

Fue en esa misma ocasión cuando Chabelo le presentó a Xavier, su segundo hijo, el cual también se dedica a la música con quien ha hecho una gran amistad. "Ahí conectamos y empezamos a hacer música juntos", lo que, posteriormente, llevaría a que el presentador de TV tuviera una aparición especial en el video musical de "Tu necesitas" en el año 2000.

"Ahí me volví amigo de la familia, de Gabriel, de Oscar (los otros dos hijos de Chabelo), y empecé a visitar su casa porque me invitaban, por ejemplo, al recalentado de Navidad el 25 de diciembre y cosas así muy personales que me hicieron muy cercano a la familia, él y Teresita (su esposa) me trataban como un hijo, la verdad", dijo conmovido y apunto de derrarmar una lágrima.

Y aunque el músico se expresó sólo con palabras de amor, no pasó desapercibido el hecho de que, antes de detenerse a conversar con la prensa, su vehículo pasó por encima del pie de una mujer que se encontraba cerca del auto, la cual se ha sugerido que se trataba de una reportera, pues en un video, capturado por el comunicador Carlos Alberto, fue documentada la reacción que tuvo la mujer lesionada.

Lee también: Alejandro Camacho rompe el silencio y habla de la partida de Rebecca Jones: "Mi querida Rebequita"

Cuando el auto de Aleks avanzaba con lentitud y se detuvo, la voz de una mujer llamó la atención, pues comenzó a manifestar una molestia en su pie que se encontraba debajo de unas llantas: "Au, mi pie, mi pie, mi pie", indica, mientras que las y los reporteros alrededor piden al cantante que mueva su automóvil y aunque reaccionó de forma inmediata, el músico nunca descendió de la unidad ni hizo ningún gesto de preocupación, sino que sólo expresó la frase "aguas con los pies" cuando la entrevista terminó y reanudaría su paso, motivo por el cual ha sido muy criticado en redes sociales, pues el accidente pareció no generarle ningún tipo de preocupación.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

melc