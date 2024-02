Cristina Rodlo pide más unidad a través de Halo

Para la actriz mexicana Cristina Rodlo, trabajar en la producción de la segunda temporada de la serie Halo, basada en el videojuego de guerra, significa más que un nuevo paso en su carrera hacia papeles más grandes; es una oportunidad de dar un mensaje a los espectadores: la importancia de la unidad.

“Si no avanzamos, si no hacemos las cosas unidos, no vamos a poder hacer nada como sociedad. Para mí, esto se transmite a la situación actual del mundo, estamos tan divididos que creo que lo único que va a ocurrir si seguimos así es la destrucción del ser humano”, cuenta en entrevista para El UNIVERSAL.

Rodlo, quien interpreta a Talia Perez, una soldado que se une a las filas del Master Chief, piensa que si el público logra ver más allá del entretenimiento y las acción, el destino de la producción de Steven Spielberg puede ser diferente.

“Hacer todo en comunión es la única manera de lograr un cambio real, de darle la vuelta a todo lo que está pasando, llámese guerras o cualquier tipo de conflicto en la actualidad”, considera la originaria de Torreón, Coahuila.

Además de ese mensaje, una experiencia que también nutre a la actriz es haber participado en una producción importante, por lo que ahora, asegura, se siente con más confianza para encarar un mejor futuro en su carrera.

“Es un proyecto inmenso. Para mí, pensar que pude estar en algo tan grande y ambicioso, y que logré sostenerlo con los pies en la tierra me da la seguridad de que puedo con esto y más. Ahora toca seguir creyendo en mí y creer que todos los sueños se vuelven realidad, que este es un paso más para lo que quiero seguir haciendo”, cuenta.

El siguiente paso para Cristina es concentrarse en desarrollar otros proyectos, pues considera que las herramientas que ha adquirido en producciones como esta le han dado el impulso que necesitaba.

“Mi siguiente paso es dirigir mi primera película, mi nueva etapa se enfoca en eso, además es una película que yo escribí. Lo que más deseo es desarrollar mis propios proyectos”, asegura Cristina.

La segunda temporada de Halo puede encontrarse en la plataforma Paramount+.

Los dos primeros episodios han estado disponibles desde el pasado 8 de febrero, fecha a partir de la cual se han subido episodios cada semana, hasta el estreno del último, el próximo 2 de abril.