Christian Meier revela que nunca le gustó protagonizar telenovelas: "lo hacía porque pagaban bien"

Su trabajo en melodramas como "Doña Bárbara", "La malquerida" o "Tormenta en el paraíso" convirtieron al actor Christian Meier no sólo en uno de los galanes de televisión más queridos, también en uno de los rostros favoritos de los productores y el público.

El éxito y la fama comenzaron a sonreírle hasta que decidió retirarse del mundo de la actuación y seguir sus sueños como cantante; sin embargo, recientemente sorprendió al revelar que en realidad jamás le gustó su trabajo frente a las cámaras, incluso, nunca llegó a disfrutarlo realmente.

En una reciente entrevista que ofreció al programa de YouTube "La habitación de Henry Spencer", el peruano se sinceró sobre su faceta en la pantalla chica: "A mí nunca me gustó hacer telenovelas, nunca. Las hacía porque me pagaban muy bien, porque hubo un momento en el cual ya no podía negarme a hacerlas, porque reconocía que estaba en una posición muy privilegiada", dijo.

Asimismo, confesó que llegó un tiempo en el que aceptaba el trabajo únicamente por la paga, pues tenía que mantener en su familia: "tenía tres hijos y obviamente tenía que cumplir con mis obligaciones como padre y entonces fue una bola que empezó a crecer", agregó.

Meier también reconoció que en realidad no la pasaba nada bien en los foros de grabación, por lo que considera que su mejor papel como actor, fue hacerle creer a la gente que le gustaba ser actor: "Yo he hecho 20 telenovelas y probablemente debo haber disfrutado mi trabajo 3 veces, no más".

El actor realizó más de 20 telenovelas en toda su trayectoria Foto: Instagram

Por último, explicó que venía pensando en su retiro desde el 2009, cuando terminó de grabar "Doña Bárbara", al lado de Edith González, pero por una u otra situación tuvo que aplazar su decisión y seguir haciendo algo que no le gustaba: "cuando terminé Doña Bárbara dije: 'ya no tengo ganas de hacer nunca nada más'. Y volví a hacer una en el 2010 para Telemundo; luego hice cuatro más, hice una en Colombia y en el 2013 hice una en Miami. Pero todas ya sin ganas", finalizó.

