Cristián de la Fuente se diversifica hoy en las televisoras

Tras mostrar su lado como cantante incógnito en el reality ¿Quién es la máscara?, de Televisa, ahora el actor Cristián de la Fuente saltó a la televisora de enfrente, Televisión Azteca, para encarnar a un médico en la serie Dra. Lucía, un don extraordinario a la que se integró en la reciente semana.

Para el también modelo y presentador chileno no existe ningún problema en trabajar en diferentes empresas prácticamente al mismo tiempo, pues comentó que hoy en día los actores tienen el privilegio de poder hacerlo.

“Yo no soy de ninguna televisora, he trabajado en Telemundo, Univisión, en Televisa, hoy tengo una serie en Amazon y en Netflix, he hecho programas para todo el mundo. Hoy nadie es de nadie, todos somos para todos”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

En la teleserie de Azteca interpreta a Emiliano Montero de la Vega, un médico especialista en cirugía general, obsesionado por su trabajo, que tiene un acercamiento distinto a la medicina.

“Es alguien bastante espiritual que tiene ciertos rituales antes de la operación, cree en la sanación a través de la música; yo ya había hecho un par de doctores anteriormente”, comentó el actor.

Cada vez que tiene oportunidad, De la Fuente aprovecha para aprender y prepararse mejor en su trabajo, por ejemplo, en este caso tuvo diferentes acercamientos con doctores a quienes pidió ayuda y consejos.

“Trabajé con un equipo médico que teníamos que nos apoyaba, también había una doctora que estaba siempre en el set que nos ayudaba en todo momento durante las grabaciones y uno va tratando de pedirle favores, tips, a los doctores y amigos que conoce”.

Sobre el manejo de la terminología médica, aseguró que para él no fue complicado, aunque resaltó que en esta historia existe un componente distinto, que es el mágico, un don que tiene la protagonista.

“Cada vez que me vean en pantalla el mensaje que quiero dar es que no tenemos que creer en los límites, ya que a veces nuestro cerebro nos pone muchos, pero no deberíamos tener y autolimitarnos es muy malo.

“Por eso creer en nosotros, en nuestro destino, en las cosas que nos tiene preparada la vida y salir adelante, es importante”.

Dra. Lucía se transmite de lunes a viernes a las 19:30 horas por Azteca Uno y cuenta con la participación de Marimar Vega, Mauricio Islas, Ana Layevska, Kuno Becker, Claudio Roca y Jorge Zárate, entre otros, bajo la dirección de Adrián Ortega.