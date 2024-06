Cristian Castro ni le habla a Yuri en los conciertos, revela la cantante

Yuri era la más emocionada de trabajar a lado de Cristian Castro, en la gira que emprendieron desde febrero pasado. Sin embargo, tal parece que el comportamiento que el cantante ha tenido ya la rebasó, pues en una actual entrevista pidió que no se le pregunté más por él porque, en realidad, ni siquiera tienen un trato durante los conciertos.

Los conciertos que Yuri y Cristian han ofrecido desde hace cuatro meses han rendido grandes frutos, pues el espectáculo ha recibido muy buenos comentarios, tanto de sus fans como de los medios de comunicación, que reconocen la gran mancuerna que han logrado arriba del escenario.

En sus presentaciones, interpretaron algunos de los mayores éxitos que han marcado historia en sus respectivas carreras, tales como "Detrás de mi ventana", "Osito panda", "Maldita primavera" y "El apagón", en el caso de Yuri, y "Lloviendo estrellas", "Por amarte así", "Azul" y "No podrás" en el caso de Castro.

Lee también: Yuri reacciona a la reconciliación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez: "no tienes llenadera"

De hecho, desde que emprendieron el tour, Yuri se mantuvo muy cerca de la vida personal del intérprete de "La nave del olvido" que, por esas épocas, seguía muy enamorado de Mariela Sánchez, la que nunca fue del agrado de la jarocha, debido a los desplantes que llegó a hacer trás bambalinas.

En cambio, la cantante llegó a expresarse muy bien de Ingrid Wagner, otra de las parejas que Castro ha tenido en los últimos meses, pues la describió como una mujer muy educada y de buenos modales.

Sin embargo, tal parece que a Cristian no le ha gustado que su compañera hable con la prensa de su vida privada, o así lo expresó la propia Yuri en una entrevista con "Venga la alegría", medio que volvió a preguntarle por la situación sentimental del "Gallito feliz".

Yuri y Cristian Castro emprendieron gira juntos a partir de febrero de este año. Foto: Instagram

Yuri, a poco de abandonar las instalaciones del aeropuerto de la CDMX, cambió su expresión cuando escuchó el nombre de su compañero de gira, pues aseguró que ya no quería que le preguntaran por él.

"No voy a hablar de Cristian, ¿por qué voy a hablar yo de él?, pregúntenle a él, yo no soy su llevadera, como Cristian no da entrevistas me preguntan todo a mí,yo no duermo con él, ni me acuesto con él, ni como con él", argumentó.

Lee también: Yuri dice que el 70 por ciento de mujeres busca a los hombres por interés: "por un shopping"

Y aunque, en principio, la famosa parecía molesta, más adelante explicó que su silencio se debe a una petición que Castro le hizo, al demostrarse disgusto por la forma tan pública en que se refiere a aspectos de su vida íntima.

"Él ya me dijo: ´-Ya´, el otro día me comentó: ´-Oye, siempre te pregunta a ti por mí´", a lo que respondió: "´-Pues sí, porque tú no das entrevistas´, entonces yo prefiero ya no decir nada de él, pregúntenle a él", dijo más relajada.

Lo que sí dejó entrever es que terminan la gira sin haber concretado una amistad, pues destacó que Cristian no quiso convivir con ella.

"Ni convivo con él porque a él no le gusta convivir con sus compañeros, entonces no sé qué onda con su vida, se termina la gira ya porque tengo muchas cosas que hacer, lo que teníamos firmado es lo que se está haciendo", explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc