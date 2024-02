Cristian Castro desata memes y burlas por fingir acento argentino

Cristian Castro ha captado la atención de sus seguidores al adoptar en ocasiones un acento argentino, lo cual ha generado burlas y memes en las redes sociales.

Después de haberse mudado a Argentina hace varios años, el cantante se embarcará en una gira de conciertos junto a Yuri que llevará por nombre “Unidos en el escenario”, por lo que en su regreso a México aprovechó para explicar las razones detrás de su nueva forma de hablar.

Lee también: Luis Miguel aparece en el Super Bowl LVIII

“Ustedes piensan que hablo como argentino, pero yo les dije ‘cuando vaya a México van a ver que hablo perfectamente como mexicano y cuando voy a España soy medio español. Me mimetizo, me gusta mimetizarme porque es un hobby que tengo, disculpen ustedes. Que disculpe el público que no le gusta que un mexicano hable otro acento, yo los entiendo", externó en entrevista con "Ventaneando".

Cristian Castro. Fuente: Instagram @cristiancastro

El intérprete de éxitos como "Por amarte así" añadió que no le resulta incómodo adaptarse a los acentos de los países que visita. "Cuando estoy en Argentina, me siento cómodo hablando como argentino; cuando estoy en otro lugar, puedo adoptar el acento chileno; pero cuando llego a México, simplemente me siento como en casa", señaló.

Ante esta respuesta, diversos cibernautas hicieron comentarios sobre el hijo de Verónica Castro, quien estará los días 21, 22 de febrero y el 22 y 23 de marzo en el Auditorio Nacional, junto con la citada cantante veracruzana.

“El acento de Cristian es ridículo”, “¿por qué se empeña en hablar con ese acento? se escucha tan mal”, “siento que si me mudara a Argentina sería como Cristian Castro de que a las dos semanas tendría marcadísimo el acento de allá”, se lee en publicaciones en línea.

“Muy loco escuchar a Cristian Castro con acento argentino, es muy impuesto”, “no soporto ese acento argentino impostado”, “WTF con el acento de Cristian Castro”, “se está mam..., dijeron otros.

Lee también: Muere a los 79 años Gustavo Adolfo Ferrer Galguera, la voz detrás de "En familia con Chabelo"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.