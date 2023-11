Corona Capital 2023: Las 10 bandas que no te puedes perder

Este viernes 17 de noviembre arranca el festival Corona Capital 2023, que tuvo críticas desde el lanzamiento de su cartel hasta el día que dieron a conocer los horarios oficiales.

Primero por un cartel, que según los fans, no contaba con bandas contemporáneas y se concentró en agrupaciones de los años ochenta como cabezas de cartel como The Cure y Pet Shop Boys, además de grupos como The Chemical Brothers o Alanis Morissete bandas de los años 90’.

Sin embargo se espera un gran aforo para la presente edición pese a los altos precios que manejó el festival que aún el día de hoy para conseguir un boleto individual siguen siendo costosos, con un precio de alrededor de 6 mil por día.

Aún con todo esto en contra el festival es uno de los de mayor convocatoria a nivel nacional. En 2022 recibió a más de 200 mil personas durante sus tres días de actividad, por ello compartimos las 10 bandas que no te puedes perder durante la edición 2023.

Alanis Morissete

Multiinstrumentista, que comenzó su éxito en la década de 1990, Alanis Morissete, originaria de Ottawa Canadá, es una de las propuestas más acústicas, sin dejar de tener propuestas de rock alternativo, de la presente edición.

Concierto que promete ser intimista con canciones como “Ironic”, “You Oughta Know”, hasta “Thank You”. La artista de 49 años de edad saldrá al escenario Corona Cero de 11 de la noche a 12:20, cerrando la actividad en esta tarima del primer día de actividades Viernes 17 de noviembre.

Pulp

Otra de las bandas fundadas a finales de los años 70’ es el grupo británico Pulp, liderados por Javis Cocker de 60 años de edad.

El primer disco de la banda se editó hasta 1983, cinco años después de su fundación, pero su disco más exitoso “Different Class” del que emergen temas como “Common People”, o “Disco 2000”, fue lanzado en 1995.

La banda cierra las actividades en el escenario Vans el viernes 17 de noviembre de 10:10 pm a 11:30 pm.

Arcade Fire

Una de las bandas más polémicas de la presente edición es Arcade Fire, cuyo líder, Win Butler fue acusado de presunto acoso sexual por distintas personas de entre 18 y 23 años en agosto del 2022 después de su paso por España.

Varias emisoras radiofónicas dejaron de programas su música a raíz de la polémica que en septiembre del año pasado parece haber quedado atrás. Sin embargo en su gira del año pasado su artista telonera Feist también se bajó de los shows con Arcade después de las acusaciones.

Las canciones más reproducidas y por lo tanto esperadas de la banda son “The suburbs”, y “Wake Up” que sonarán probablemente al final de su concierto en el escenario principal de 11:30 pm a 1:10 am, siendo la última banda del primer día de actividades.

Metronomy

Una constante de este show, además de bandas de entre los años 70’ y finales de la década de los 90’, es la constante propuesta de bandas de música electrónica como Jungle, y Metronomy.

El grupo fundado en 1999 tocará en el escenario Corona Cero el segundo día de actividades, sábado 18 de Noviembre de 8:40, a 9:40.

“The Look” y “The bay”, de su disco “The english riviera”, publicado en 2011 son las canciones más esperadas durante la presentación de este quinteto del Reino Unido.

Thirty Seconds To Mars

La banda 30 Seconds To Mars es otra de las bandas fundadas a finales de los años 90’, específicamente en 1998, con Jared Leto, actor y músico que además de ser fundador sigue siendo miembro actual de la banda.

“The Kill”, “Clóset To thenEdge”, son dos de las canciones más conocidas de la banda que nació en Los Ángeles California, y una de las más esperadas del sábado 18 de Noviembre donde tocarán en el escenario Corona Cero de 10:40 pm

A 12, cerrando la actividad de dicho escenario.

Sin embargo la mitad de su show se empalma con el show de Blur en el escenario principal.

Blur

De la década de 1980 se presenta la banda Blur, encabezada por Damon Albarn, conocido por ser el fundador de la banda Gorillaz, grupo con el que también ha cosechado éxitos musicales.

Junto a Oasis, Blur es una de las bandas fundadoras del movimiento Madchester, que sentó las bases musicales para el posterior género dominante en Inglaterra el britpop.

La banda cerrará el segundo día de actividades en el escenario principal de 11:30 a 1 am.

Noel Gallagher

En la edición 2022 la música de Oasis estuvo presente gracias a Liam Gallagher, y para esta edición no quisieron dejar las canciones de una de las bandas inglesas más reconocidas fuera de la edición.

Por ello el principal escritor de los temas de la banda Oasis, Noel Gallagher se presentará el día domingo 19 de noviembre de 8:40 a 9:40 siendo uno de los artistas que no sufrirá empalmes importantes.

The Chemical Brothers

Tras su paso este año por el festival Coachella en Estados Unidos otra banda con una propuesta de música electrónica llega al Corona Capital,The Chemical Brothers otro grupo nacido en Manchester a finales de 1989.

El dúo de música electrónica saldrá con su DJ set desde las 9:40 hasta las 11:10 de la noche, empalmándose de forma importante con Pet Shop Boys y durante un breve lapso del show de The Cure.

Pet Shop Boys

Uno de los grupos más representativos de los años noventa llega al escenario del Corona Capital el día domingo aunque seriamente empalmado con The Chemical Brothers y The Cure.

Situación que obligará a dividir aforo con estas bandas, o hará que muchos seguidores deban sacrificar escuchar a alguno de los cerradores del tercer día del festival.

La banda Pet Shop Boys ganó su popularidad por sus letras poéticas y hasta introspectivas con música electrónica clásica de los años 80’. La banda londinense saldrá a las 10 pm y terminará su show a las 11:36.

The Cure

Los encargados de cerrar la edición 2023 del festival y continuar con los sonidos de reino unido es la banda The Cure, encabezados por Robert Smith de 64 años de edad.

La banda es conocida por su propuesta visual y musical oscura, cercano a la subcultura gótica. Sus canciones más conocidas son “Boys Don't Cry” o “Friday im in Love”. Además son conocidos por dar conciertos de larga duración.

En este caso no será la excepción pues a pesar de ser un festival la banda tocará de 10:45 pm a 1:15 am dando por concluido el festival.

