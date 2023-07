Conoce a Aly Noris, esposa del protagonista de "Amarte Duele", Luis Fernando de la Peña

Luis Fernando Peña, reconocido actor y protagonista de la película de los 2000, “Amarte Duele”, se encuentra en medio de la controversia después de revelar que compra tenis pirata. En un video junto a su esposa, Aly Noris, compartieron detalles acerca de sus decisiones económicas, lo que ha generado divisiones de opiniones entre la audiencia.

Resulta que el famoso publicó un clip a través de Youtube donde contó que algunos usuarios lo han cuestionado, preguntándole si se había dado cuenta de que "le habían visto la cara" al adquirir dichos artículos. Además, otros expresaron curiosidad sobre por qué, teniendo el presupuesto para comprar calzado más costoso, optaba por pares baratos.

“Sí, los compro. ¿Y? Hay una poderosísima razón por la que yo me compro esos tenis, no me voy a comprar tenis de 11 mil pesos y tener a mis hijos sin comer, es así de sencillo”, dijo Peña.

Fernando enfatizó su preferencia por invertir en su familia, ya sea en ropa o en la colegiatura de sus tres hijos: Regina (de una relación anterior de Luis), Liam (de una relación anterior de Aly) y Aitana (fruto de su relación con Aly). Prioriza llevarlos de paseo u otras actividades sobre comprar tenis de alto costo.

“El 80% de mis tenis son clones. Imagínense (gastar esa cantidad) en siete pares. No me voy a gastar 70 mil pesos en 8 pares de tenis cuando tengo gastos mucho más importantes. Así que qué buena vista tuvieron los que se fijaron que son clones”, continuó.

Aunque dejó en claro las razones por las que elige consumir estos productos, también reveló que es un hábito que ha mantenido desde su juventud, ya que entiende que detrás de la mercancía hay familias trabajadoras que dependen de ello para mantener a sus seres queridos.

“Tengo muchos amigos que son tianguistas, tengo muchos amigos que trabajan de la piratería, amigos que mantienen a su familia en un puesto de tenis clones, o de un puesto de tacos de tripa de un tianguis, o un puesto de discos, ellos son personas trabajadoras”, compartió.

Por otra parte, señaló que las críticas provienen del desconocimiento, ya que es probable que muchos de ellos no estuvieran al tanto de su matrimonio pasado o su actual relación.

Es bajo este contexto que te contamos quién es Aly Noris.

Aly Noris, la pareja de Luis Fernando de la Peña

Aly Noris, oriunda de Ciudad de México y proveniente de una familia en Culiacán, Sinaloa, ha establecido una de las familias más sólidas del medio desde 2022, junto a Fernando. Posee una extensa preparación académica, pues se graduó como diseñadora gráfica en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y posteriormente completó una maestría en Educación.

En una entrevista para el canal de YouTube Sleipnir Marketing, reveló que sus padres también eran docentes, lo que la impulsó a convertirse en profesora tras concluir su licenciatura. Además, al igual que Peña, tiene un gran interés por el arte. Es directora de la escuela Arti Aity Studio, dedicada a la educación artística, y se convirtió en dramaturga.

Próximamente, el 4 de agosto, estrenará su proyecto escrito titulado "Hablar o morir" en La Casa de la Fuente de Emilio El Indio Fernández, ubicada en Coyoacán.

¿Cómo se conocieron Aly y Luis Fernando?

Los tortolitos se conocieron hace aproximadamente 8 años en un restaurante, cuando la diseñadora se acercó como fan para tomarse una fotografía.

Según lo contado por el actor en “El minuto que cambió mi destino”, Aly apareció en una de sus recomendaciones de amigos en Instagram. "La maestra Noris" y yo así de 'Está guapa'. Comenzamos a seguirnos y a platicar. Ella tenía un negocio de cochinita, me llevó a probarla y nos hicimos buenos amigos", recordó.

Su historia de amor inició después de que el famoso regresara de un viaje a Tijuana, donde permaneció dos meses. Al regresar, cerró ciclos y terminó su relación con su entonces pareja. "Cuando me separo, Aly y yo nos volvimos a encontrar y empezamos a platicar. Le pedí que me ayudara a buscar un departamento y ella me ofreció su cuarto como 'roomie'", dijo.

A partir de entonces, su relación floreció, tuvieron a su hija y juntos desarrollaron proyectos de vida. Finalmente, decidieron casarse.

