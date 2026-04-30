La muerte de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, hijo de la recordada animadora venezolana Josemith Bermúdez, ha generado conmoción entre seguidores del espectáculo y la comunidad venezolana tanto dentro como fuera de su país.

El adolescente falleció este miércoles en la Ciudad de México a los 14 años, la noticia fue confirmada inicialmente por el Lawrence School, institución educativa a la que asistía el menor; a través de un mensaje en redes sociales la escuela expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

Posteriormente, el periodista Luis Olavarrieta, cercano a la familia, corroboró el deceso y solicitó respeto y discreción ante el difícil momento que atraviesan los seres queridos del menor.

Juan Cristóbal residía en la capital mexicana junto a su padre, el odontólogo Cristóbal Sforzina Marcano. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Pésame por la muerte de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, hijo de la recordada animadora, actriz y comunicadora venezolana Josemith Bermúdez

¿Quién era Josemith Bermúdez?

El joven Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez era el único hijo de Josemith Bermúdez, figura ampliamente conocida en la televisión venezolana, quien murió en 2021 tras una larga batalla contra el cáncer de ovario. Desde entonces, el nombre de Juan Cristóbal había permanecido ligado al recuerdo de la conductora, cuya historia personal conmovió a miles de seguidores.

Tras difundirse la noticia, redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad y pesar, tanto de figuras del entretenimiento como de usuarios que recordaron el legado de Bermúdez y enviaron condolencias a la familia.

Josemith Bermúdez fue una de las personalidades más queridas de la televisión en Venezuela. Se destacó como animadora, actriz y presentadora en programas, especialmente durante su paso por espacios de entretenimiento y variedades, donde construyó una conexión cercana con el público.

Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez era conocido por ser el único hijo de Josemith Bermúdez, figura del entretenimiento venezolano, que falleció en 2021 de cáncer de ovario.

Su carrera abarcó también la actuación en telenovelas y proyectos teatrales, se consolidó como una figura versátil dentro del medio artístico.

En los últimos años de su vida, su lucha contra el cáncer la convirtió en un símbolo de fortaleza y resiliencia, compartió su proceso con honestidad y generó una ola de apoyo que trascendió fronteras.

En ese mismo proceso la cercanía, el amor y la conexión que tenía con su hijo conmovió a cibernautas que hoy confiesan estar en shock tras la inesperada muerte del hijo de la conductora.

Poco antes de morir, en 2021, la conductora compartió una foto con su hijo, a quien le dedicó este mensaje:

"Hijo mío, nos ha tocado escalar una montaña muy alta, sin embargo, aquí seguimos, fortaleciéndonos entre lágrimas y abrazos. Tengo Fe que al llegar la vista será de las más hermosas. Te amo".

Poco antes de morir, en 2021, la conductora Josemith Bermúdez compartió una foto con su hijo, a quien le dedicó este mensaje: "Hijo mío, nos ha tocado escalar una montaña muy alta, sin embargo, aquí seguimos, fortaleciéndonos entre lágrimas y abrazos. Tengo Fe que al llegar la vista será de las más hermosas. Te amo".

"Hoy es un día triste. Güerita, siempre te voy a recordar como la gran amiga que fuiste. Tu cariño y tu forma de ser dejaron una huella muy bonita en mí. Y hoy, nos vuelve a doler el corazón con esta noticia sobre tu hijo. No hay palabras. Me quedo con el recuerdo de ustedes, con esa sonrisa tan hermosa.Descansen en paz", se lee en redes.

rad