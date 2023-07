Con la salida de Raquel se sigue cumpliendo la famosa lista filtrada de "La casa de los famosos"

Este domingo la cuarta eliminada del reality "La casa de los famosos" fue Raquel Bigorra. La conductora de televisión abandona el reto de los cuatro millones en medio de una controversia por una famosa lista que aparentemente se filtró de la producción donde se da a conocer el orden de los eliminados así como el nombre del ganador.

Aunque Rosa María Noguerón, la productora, ya aclaró que la supuesta lista no es prueba de que el programa esté previamente "arreglado", casualmente la salida de Bigorra coincide con el orden de los eliminados, después de Ferka y antes de Jorge Losa.

"Recuerden que esto es fraude total" y "¡es una farsa!!, son algunos de los mensajes que se repitieron en Twitter después de la gala donde se dio a conocer al eliminado.

Leer también: Critican a "Barby" Juárez por comentario transfóbico en "La Casa de los Famosos"

Previamente Raquel había tenido una discusión por semanas con Bárbara Torres, que no terminó a pesar de su salida, pues desde las afueras de la casa le mandó un mensaje en el que insinuó que es falsa con los demás jugadores.

"Ahora que estoy aquí afuera tengo que reconocer que uno de ustedes está interpretando varios personajes, tengan mucho cuidado, apégate al guión porque aquí afuera si te matan por un fallo... te ves guapísima Bárbara ¿el personaje de hoy cuál es?", expresó Bigorra.

Torres había sido la más frontal, contra Raquel, durante el posicionamiento en el que los participantes eligen a alguien de los eliminados para confesarle que prefieren que abandone la competencia.

"Siento que si seguimos conviviendo va a ser cada vez más difícil, pero ayer entendí que si ya no nos topamos es más fácil la convivencia. Desgraciadamente yo soy muy directa y tú no, siento que usas demasiadas cosas que están alrededor para tratar de decir algo que no es real y creo que no eres una persona tan sincera como aparentas ser", expresó Bárbara, ante la evidente molestia de Raquel.

La riña comenzó cuando, debido a una confusión, Bárbara acusó a Raquel y varios integrantes del cuarto cielo de haberla nominado. La presentadora trató de hablar con la actriz que interpreta a Excelsa en la "Familia P. Luche", pero ésta la amenazó diciéndole que sabía cosas de Bigorra que prefería no decirle por respeto a su hija, lo que ofendió a Raquel y nunca logró perdonar a su compañera.

En esta ocasión Bigorra enfrentó a Paul Stanley y Sergio Mayer, siendo el primero de ellos en ser salvado y Mayer por tercera vez vencedor del reto de eliminación.

Leer también: De Wendy Guevara a Sergio Mayer: los personajes de "La Casa de los Famosos" más buscados en Google



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.