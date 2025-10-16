Más Información

” es una de las pocas telenovelas que invitan a reflexionar sobre la vida y el cambio personal. Para muchos espectadores, las historias en la pantalla chica son una forma de aprender, reconocerse y encontrar la valentía para transformar su realidad, y eso es lo que se mostrará en su tercera temporada.

La producción de ViX cuenta en su elenco con estrellas como Blanca Guerra y Fernanda Bojorges, quienes consideran importante su trabajo para empoderar a las mujeres a buscar su bienestar dejando el pasado atrás.

“Crea mucha conciencia, en ese sentido, porque no puedes perder tiempo en los celos o asumiendo un rol que ya no es el que te corresponde, cobrar conciencia de cuán importante es aceptar tus errores y aceptarte a ti, no tener miedo a lanzarte”, dijo Guerra.

Para Bojorges, esta tercera temporada tiene el valor agregado de abordar los problemas desde otra perspectiva, como el caso del acoso sexual. Su personaje será una depredadora “violenta” contra Diego Klein, el interés romántico de la protagonista, Angélica Rivera.

“Ese enamoramiento, ese amor silencioso termina siendo una obsesión hasta derivar en un acoso sexual absolutamente explícito y violento. Estamos acostumbrados a que esto sea del hombre hacia la mujer, lamentablemente eso es históricamente lo que ha pasado, pero poder contar una historia desde la otra perspectiva es súper interesante”, señaló Fernanda.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de “Con esa misma mirada”?

La tercera temporada de “”, la telenovela que marcó el regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica, se estrena este viernes 17 de octubre, tanto en México como en Estados Unidos.

La producción se transmitirá de forma simultánea por Telemundo, para el público que reside en el país vecino, y por ViX, donde los suscriptores podrán ver el regreso triunfal de Angélica Rivera

