¿Cómo y por dónde comprar los cómics de Christian Muñiz? el hijo mayor de Marc Anthony y Dayanara Torres

Dayanara Torres y Marc Anthony fueron pareja hace varios años y fruto de ese amor nacieron dos hijos. Cristian y Ryan quienes ya son adolescentes y hacen su propio camino, aunque ninguno de los aparenta tener ganas de ser una estrella musical ni un afamado conductor como son sus padres.

Cristian Muñiz, el mayor de los hijos, siguió por la faceta artística aunque se inclinó por el dibujo. Siempre apoyado por sus padres, vive en Nueva York y hace pocos días revolucionó las redes por estar presente en una importante exposición de comic, motivo por el que su madre llegó hasta la Gran Manzana para compartir ese momento con su hijo.

Y uno de los logros del hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony es el debut como artista para crear a Oro, el Coqui Dorado, un superhéroe que ya forma parte de la familia La Borinqueña Cómics. La conductora no escondió la emoción cuando los impresos con la historias llegaron a sus manos además de compartirlo en las redes sociales dedicarle un mensaje muy especial a su hijo.

‘’2023 Me sigue Sorprendiendo. Mi hermoso y talentoso Cristian está haciendo su debut como comic book artist! With a new ???? Puertorican HeroOro, el Coquí Dorado. Viste papito, hard work, dedication, consistency y perseverancia pays off!!!I’m beyond Proud of you... tu talento nos sigue impresionado...! Esto era meant to be!’’ escribió desbordada de emociones Dayanara Torres en Instagram. ‘’Y no podía ser más perfecto pq doy Fe de tu amor y orgullo por ser ???? y nuestra gente!!! Que viva PUERTO RICO! Y nuestro Coquí!”, expresó la conductora.

Pero no todo queda ahí, sino que la madre de Cristian Muñiz también promociona la venta de los comics de su hijo. En uno de los videos que mostró promocionando el trabajo de su hijo, indicó que para adquirir los cómics había que ingresar a https://www.la-borinquena.com/ y buscar la tienda.