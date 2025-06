Nueva York. Ni Pixar ni los zombis fueron suficientes para destronar a la película "How to train your dragon" del puesto número uno en las taquillas de América del Norte durante el fin de semana.

La nueva versión de acción real de Universal Pictures se mantuvo como la película de mayor ingreso, recaudando 37 millones de dólares en ventas de boletos en su segundo fin de semana, a pesar de los considerables nuevos estrenos de "Elio" y "28 Years later", según estimaciones del estudio ayer.

"How to train your dragon" acumuló rápidamente 358.2 millones de dólares en venta de boletos alrededor de todo el mundo.

Seis años después de su última entrega, "How to train your dragon", dirigida por Dean DeBlois, ha demostrado ser un potente renacimiento de la franquicia de DreamWorks Animation.

Ya se está trabajando en una secuela para la producción de 150 millones de dólares, que rehace el cuento animado de 2010 sobre un niño vikingo y su dragón.

"Elio" de Pixar tuvo un fin de semana particularmente difícil.

El estudio de animación de Walt Disney Co. a menudo lanza sus títulos más importantes en junio: "Cars", "Wall-E" y "Toy Story" 4. Pero "Elio", una aventura de ciencia ficción sobre un niño que sueña con conocer extraterrestres, registró unos modestos 21 millones de dólares, el peor estreno de la historia para Pixar.

“Es una apertura débil para Pixar”, dijo David A. Gross, de la firma de consultoría cinematográfica "FranchiseR"e.