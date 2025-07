Con una vertiginosa experiencia inmersiva, la popular feria Comic-Con presentó a sus fans el sábado las primeras imágenes de "Proyecto Fin del mundo", una cinta espacial protagonizada por Ryan Gosling, en una misión para salvar el mundo.

Gosling se unió a los directores Phil Lord y Christopher Miller, así como al guionista Drew Goddard y al autor Andy Weir, en el cotizado palco de la sala H para presentar la esperada cinta que llegará a los cines estadounidenses en marzo de 2026.

Basada en el libro de Weir ("El Marciano"), la cinta sigue a Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencia que es reclutado por Eva Stratt (Sandra Hüller) para salvar a la Tierra de una amenaza solar.

Gosling describió a Grace como un personaje "ordinario", como "un hombre aterrorizado" quien "encuentra el valor para avanzar un paso a la vez".

"Sabía que sería brillante porque es Andy", agregó el actor quien también produjo la película.

"Pero nada me preparó para lo que lo que hizo esta vez. Me llevó a lugares en los que no he estado, me mostró cosas que no había visto. Fue desgarrador y gracioso. No solo me impresionó, sino que me abrumó", agregó.

Weir comentó que fue "genial" ver su libro cobrar vida, así como ver "las muchas capas de este personaje que inventé".

Los oscarizados Lord y Miller, detrás de la nueva trilogía del Spider-Verso, conversaron sobre los desafíos de rodar esta "locamente ambiciosa" cinta que transcurre, en buena medida, en una nave en el espacio.

"Tuvimos que construir una nave espacial completa en dos modos de gravedad, y luego construimos todo este enorme túnel a escala", dijo Miller.

"Es una locura construir un túnel de unos 30 metros de largo que ocupaba todo el escenario. Y como giraba, queríamos que la luz del sol se filtrara por todas partes. Así que construyeron una serie de luces que consumían muchísima energía", agregó.

El resultado valió la pena. Los seguidores se emocionaron con varios clips de la película presentados el sábado, incluyendo las imágenes de "Rocky", el rocoso alienígena con quien Grace forja un vínculo.

"Esta relación entre estos dos personajes es el corazón de la película", dijo Miller.

"¡Me encantó!", dijo April Rodriguez, quien leyó el libro. "Verlos interactuar, en mi mente tenía una visión distinta, pero ¡realmente me gustó!", comentó.

Más temprano, la Comic-Con, que reúne a unos 130 mil fervorosos seguidores en San Diego, recibió en su principal palco al universo de "Star Trek" para deleitar a los fans con adelantos de sus próximos lanzamientos.

Los 6 mil 500 presentes en la sala H fueron premiados con imágenes exclusivas de la cuarta temporada de la serie de Paramount+.

El programa preparó un clip con el capitán Christopher Pike, interpretado por Anson Mount en forma de marioneta, al mando de la USS Enterprise, en un episodio dirigido por Jordan Canning con una tripulación completa de marionetas de la Creature Shop de Jim Henson.

Adicionalmente, el panel también abrió una ventana a la serie "Star Trek: Starfleet Academy", protagonizada por Holly Hunter, y que debe llegar a Paramount+ el año que viene.

Tras revelar su primer clip promocional de la serie que transcurre en el siglo XXXII, tras los eventos de "Star Trek: Discovery", en una academia a las afueras de San Francisco, el elenco se subió a escena.

Hunter interpreta en el programa a Nahla Ake, rectora de la escuela y capitana del USS Athena.

En el clip se le ve dándole la bienvenida a la nueva promoción de cadetes.

"Fue muy interesante recibir la oferta para ser la capitana, pero también combinar eso con ser la rectora", dijo Hunter en la tarima de la sala H.

"El capitán está ahí para analizar las situaciones de emergencia y luego delegar. Y la rectora está ahí para guiar, colaborar y tener una gran empatía. Fue una combinación maravillosa de cosas", agregó.

La Comic-Con culmina el domingo.