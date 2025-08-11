Hace dos semanas que concluyó la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo”, pero eso no le importa a los corsarios del comercio informal, pues figuras apócrifas con los personajes de La vecindad del Chavo del 8 se venden en grandes cantidades.

Las figuras están basadas en la versión animada de la producción, pero en algunos empaques se han ido sumando fotografías de la serie protagonizada por Pablo Cruz. Comerciantes han dicho que en un día venden hasta 20 bolsas de figuras, algo que no pasaba antes de “Sin querer queriendo”, cuando las ventas promediaban esa misma cifra, pero a la semana.

Luis Gerardo se pone a la cabeza de “México 86”

En plenos preparativos para celebrar en México, Estados Unidos y Canadá el Mundial de Futbol 2026, Luis Gerardo Méndez filma la película que por ahora se titula “México 86”, en las calles de la colonia Narvarte, donde se han movilizado decenas de personas y camiones para rodar la historia que, se prevé, se estrenaría el próximo año. En tanto, espera la llegada a la pantalla de otras dos historias: “La peluca” y “Animals”, escrita, dirigida y protagonizada por Ben Affleck.

El actor Luis Gerardo Méndez prepara nueva película en México. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Cuando Charly advirtió de peligro a Kenny Avilés

Kenny Avilés logró desconcentrar incluso a Charly García. La cantante mexicana recordó cuando hizo coros para el músico argentino y, en pleno escenario, él interrumpió el show para señalarle un “peligro inminente”: “Se te va a caer la blusa y te van a ver las tetas”. La líder de Los Eléctricos, lejos de incomodarse, soltó una respuesta despreocupada: “Para eso son”, contó entre risas.

Kenny asegura que ella sigue firmando sus propias reglas… tirante incluido para no desconcentrar la atención de los demás.

Kenny recordó algunos momentos de su carrera. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

