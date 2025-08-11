Más Información

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

"Un libro no eliminará la violencia del país": Eduardo Antonio Parra

"Un libro no eliminará la violencia del país": Eduardo Antonio Parra

“Es un momento difícil para los estadounidenses que amamos México”: Robert Darnton

“Es un momento difícil para los estadounidenses que amamos México”: Robert Darnton

La razón, un adelanto de la novela de Pascal Quignard

La razón, un adelanto de la novela de Pascal Quignard

Hace dos semanas que concluyó la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo”, pero eso no le importa a los corsarios del comercio informal, pues figuras apócrifas con los personajes de La vecindad del Chavo del 8 se venden en grandes cantidades.

Las figuras están basadas en la versión animada de la producción, pero en algunos empaques se han ido sumando fotografías de la serie protagonizada por Pablo Cruz. Comerciantes han dicho que en un día venden hasta 20 bolsas de figuras, algo que no pasaba antes de “Sin querer queriendo”, cuando las ventas promediaban esa misma cifra, pero a la semana.

Lee también

Luis Gerardo se pone a la cabeza de “México 86”

En plenos preparativos para celebrar en México, Estados Unidos y Canadá el Mundial de Futbol 2026, Luis Gerardo Méndez filma la película que por ahora se titula “México 86”, en las calles de la colonia Narvarte, donde se han movilizado decenas de personas y camiones para rodar la historia que, se prevé, se estrenaría el próximo año. En tanto, espera la llegada a la pantalla de otras dos historias: “La peluca” y “Animals”, escrita, dirigida y protagonizada por Ben Affleck.

El actor Luis Gerardo Méndez prepara nueva película en México. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
El actor Luis Gerardo Méndez prepara nueva película en México. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Cuando Charly advirtió de peligro a Kenny Avilés

Kenny Avilés logró desconcentrar incluso a Charly García. La cantante mexicana recordó cuando hizo coros para el músico argentino y, en pleno escenario, él interrumpió el show para señalarle un “peligro inminente”: “Se te va a caer la blusa y te van a ver las tetas”. La líder de Los Eléctricos, lejos de incomodarse, soltó una respuesta despreocupada: “Para eso son”, contó entre risas.

Kenny asegura que ella sigue firmando sus propias reglas… tirante incluido para no desconcentrar la atención de los demás.

Kenny recordó algunos momentos de su carrera. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Kenny recordó algunos momentos de su carrera. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kim Kardashian se hace en México polémico y costoso tratamiento que no permiten en Estados Unidos. ¿Cuál es? Foto: EFE

Kim Kardashian viaja a México para someterse a polémico y costoso tratamiento no aprobado en EU. ¿Cuál es?

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza