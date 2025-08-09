Sorpresa causó el comunicado que la oficina de la cantante Aída Cuevas difundió este viernes en el que se dio a conocer que el concierto programado para el 14 de septiembre en el Auditorio Nacional quedó cancelado.

En el documento se lee que la decisión no tiene que ver con causas relacionadas con la intérprete, ni con el promotor ni con el recinto.

Más raro aún resulta que la presentación, la más importante para un cantante del género ranchero dado que se realizaría un día antes del Aniversario de la Independencia, no se reprogramará, pues el reembolso se hará en automático para quienes compraron sus entradas.

Pronto, las suspicacias se generaron en redes, usuarios comentaron que “En Guadalajara también cancelaron”, otro más señaló: “Obvio, no vendió nada”, y otro más posteó que la cantante “ya no llena”.

Lee también: En LCDLF extrañan a personajes como Gomita, “reina migajera”

Las redes celebran el aniversario de “Hoy” con sus mejores escenas

Con motivo del 27 aniversario del programa “Hoy” se desempolvó en redes una serie delirante de momentos chuscos ocurridos durante algunas de las tantas transmisiones del matutino y el material rápidamente se volvió viral.

Pasajes como el "quítate" de Alfredo Adame a Andrea Legarreta, Belinda casi descalabrada por una manzana, Galilea confundiendo la película “Roma” con la capital de Italia, Cristian Castro revelando sus placeres ocultos, Tania Rincón poseída por el espíritu de Chabelo y hasta un intento de invocar a Magda Rodríguez en vivo fueron calificados por algunos internautas como “televisión basura”, como “la mediocridad hecha programa”, pero otros más defendieron el contenido como si se tratara de cine de culto.

No quedó duda de que para algunos, estas escenas son más memorables que cualquier producción acreedora a un Emmy o a un Ariel.

Tania Rincón y Chabelo - Foto: Especial

Lee también: Elaine Haro tiene la mirada en alguien más que Aarón Mercury

Lila Downs asegura que los extranjeros no causan daño

Lila Downs, una de las cantantes que a lo largo de su carrera ha defendido con su propuesta musical la cultura y las raíces nacionales, y la llamada “mexicanidad”, sobre todo exaltando la riqueza de su natal Oaxaca, afirma que los estadounidenses y otros extranjeros no causan daño a nuestro país como se ha planteado con el reciente fenómeno de la gentrificación.

La cantante y productora musical defendió su postura con el argumento de que ellos, con su estancia, inyectan dinero a la economía y a los negocios locales.

El reconocimiento que recibió la cantante se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer. Foto: Instagram