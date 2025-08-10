Más Información

El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

"Un libro no eliminará la violencia del país": Eduardo Antonio Parra

“Es un momento difícil para los estadounidenses que amamos México”: Robert Darnton

La razón, un adelanto de la novela de Pascal Quignard

“La literatura es el malentendido más hermoso que existe”: Gustavo Rodríguez

Los días con Rodrigo Moya

Tremenda balconeada le dieron "Las Mamás Presentan" a los actores y, quienes se brincaron la norma más básica para estar en una función de teatro, guardar silencio. Janet, uno de los tres personajes que conforman este concepto, creado por los actores Raúl G. Meneses, Pablo Cué y Marcos Radosh, contó en su  más reciente video para YouTube que tuvo la oportunidad de ir a ver el monólogo “El show debe continuar”, pero no pudo poner mucha atención porque detrás de ella alguien hablaba mucho y se reía cuando no había motivo para ello, pero su sorpresa fue ver que se trataba de Karla Souza, y además estaba Diego Klein siguiendo su juego, así que no sólo los evidenció con un video, también los cuestionó sobre cómo siendo artistas son los primeros en no respetar el trabajo de sus colegas sobre el escenario.

“Contraataque” tendrá segunda parte hecha por Netflix

La palabra para una segunda parte de “Contraataque”, la película mexicana que estuvo en primer lugar en 30 países de Europa y América Latina, con unas 20 millones de visualizaciones, la tiene Netflix. Sus creadores han comenzado a pelotear ideas de la secuela, impulsados por el apoyo del público y porque Videocine, que estuvo detrás de la primera, ha preguntado frecuentemente cuándo habrá la secuela. Pero como tiene que ser una película grande, se está coqueteando con la plataforma streaming, para que ahora también produzca y no sólo la distribuya en línea. Y las pláticas, dicen, van por buen camino.

Foto: Vía Youtube Netflix.
Marimar, Ana Layevska o Itatí, ¿quién llega a “La Granja”?

Es un hecho que uno de los protagonistas de la serie “Dra. Lucía” será participante de “La Granja VIP”, el nuevo reality show que prepara TV Azteca, tras haber concluido “MasterChef Celebrity”, pues a prácticamente todo el elenco le prohibieron hablar del tema. Las apuestas están ahora en Marimar Vega, Ana Layevska e Itatí Cantoral, quien recientemente se integró a la serie sobre médicos y, al igual que sus compañeras, se negó a dar detalles del programa que se desarrollará en un entorno rural.

La actriz se suma al elenco de la serie "Dra. Lucía". Foto: Cortesía.
