Colate asegura que su hijo tiene "tendencias suicidas", por eso no lo ha regresado a Paulina Rubio

Hace unos días, Paulina Rubio solicitó una audiencia de emergencia, debido a que su ex, Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como Colate, no le regresó a su hijo, Andrea Nicolás, la fecha en que habían pactado, luego de pasar unas vacaciones juntos. Sin embargo, el español aclara que no fue por desacatar la ley, sino porque el menor presentó tendencias suicidas, motivo por el que no podía dejarlo viajar.

Durante este verano, Andrea Nicolás, el hijo de 13 años que Paulina y Colate tienen en común, viajó a España para pasar una temporada junto a su padre.

A lo largo del viaje, el menor convivió con su primo Roscón y su padre, juntos, llevaron a cabo diferentes actividades y emprendieron viajes a diferentes partes de España.

Lee también: Paulina Rubio dedica conmovedor mensaje a su madre, Susana Dosamantes, a dos años de su muerte

Sin embargo, cuando llegó la fecha pactada para devolver a su hijo a su madre, esto no sucedió y Colate prolongó la estancia de su hijo, situación que causó la molestia de "la chica dorada", con la que atraviesa severos problemas legales, por la custodia de Andrea Nicolás, prácticamente, desde que se divorciaron (en 2012).

Por este motivo, la cantante recurrió a su abogada, quien solicitó a la corte familiar de Miami que llevará a cabo una audiencia de emergencia, la cual se llevó a cabo en línea.

En ella, las partes argumentaron cuáles eran sus motivos:

La representante legal de Colate explicó que Andrea Nicolás había presentado tendencias suicidas preocupantes, las cuales fueron confirmadas por un especialista que lo evaluó psicológicamente, el cual, habría sugerido que, por el momento, lo mejor era que el menor se quedara junto a su padre.

Por su parte, la abogada de Paulina estimó que Vallejo Nájera esta ejerciendo presión en su hijo para que este se quede a su lado.

Lee también: Baterista regañado por Paulina Rubio rompe el silencio a favor de la cantante: "no todo fue malo"

De acuerdo con la resolución a la que llegaron, Colate tenía que entregar a Andrea Nicolás a su madre, más tardar, este lunes 5 de agosto.

Sin embargo, por el momento no hay ninguna actualización que demuestre si el menor está de vuelta con su familia materna.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc