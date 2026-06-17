Sin fotos en sus redes de Alexis Ayala, su expareja durante cinco años, y esposo durante dos, la actriz Cinthia Aparicio reveló las razones por las que se separó del actor, con quien pensó que duraría para siempre.

Aparicio, de 33 años se casó muy enamorada del actor de 60 en la Catedral de la Ciudad de México, y aunque todo parecía ir viento en popa, diversas pláticas profundas y sinceramientos entre ellos, orillaron a la actriz a dar el primer paso para la separación.

En entrevista para "¡HOLA! Américas", Aparicio confiesa que sus planes de vida eran diferentes y para ella, su felicidad no está condicionada.

Dijo que sin duda fue una decisión difícil, pero al mismo tiempo, valiente, un proceso de reflexión, de conversaciones que no fueron de un día para el otro.

La actriz desea formar una familia, ese deseo lo externó desde siempre, sólo que por ahora está enfocada en su trabajo, sin embargo, al parecer, y contrario a lo que públicamente dijo en varias ocasiones Alexis Ayala, ya no desea ser papá una vez más, por lo que Cinthia decidió alejarse.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio en las aguas termales al aire libre de Chena Hot Springs en Alaska a inicios de 2026.

"Yo no negocio mi paz, yo no negocio mi vida, el ser feliz, el querer una familia. Esos son no negociables, pero tienes que saber muy bien qué quieres para que se convierta en un no negociable", dijo.

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La actriz, quien será la antagonista en la telenovela "Sabor a ti", cumplen 10 años desde que apareció en en el melodrama "Simplemente María" y arrancó su carrera como actriz, algo en lo que se enfoca actualmente sin perder de vista que su sueño es encontrar a alguien que sí quiera ser papá y formar con ella una familia.

"Creo que eso es algo por lo que decidí también que las cosas fueran como fueron, porque creo 100% que allá afuera habrá alguien que el papá de mis hijos, o sea, con el que voy a formar un equipo, el que va a ser equipo, el que me va a agarrar la mano, con el que voy a poder formar una familia. Claro que me hace ilusión y claro que estoy abierta al amor", confesó.

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Foto: Abril Angulo/EL UNIVERSAL.

Cinthia agradece lo vivido con Alexis, a quien dijo, respeta totalmente en lo profesional y le agradece lo mucho que le aprendió a su lado.

"Somos dos profesionales maduros que obviamente le doy su crédito. Me enseñó mucho, aprendí mucho, lo respeto".

Aunque Aparicio respeta el proceder de Alexis, detalla que no sabía que el actor daría a conocer la noticia de su separación en una revista, que iba a dar su versión de los hechos, eso fue algo que Ayala decidió con su equipo.

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