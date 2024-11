Las cinefotógrafas pisaron fuerte esta noche en lo que fue la primera entrega de Premios Apertura dedicados a quienes se ponen detrás de una cámara en el mundo fílmico, al triunfar en cinco de las ocho categorías de la ceremonia, incluyendo Largo de Ficción y Largo Documental. "El arte es colectivo y no hay menor manera de celebrarlo que en equipo", exclamó Claudia Becerril al subir al recoger el premio en Documental por "La frontera invisible", al lado de su colega Luis Montalvo. De acuerdo con datos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano, editado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, durante 2023 hubo 50 proyectos hechos con cinefotógrafas, 16 más que en el prepandémico 2019 y siete más que el pasado.

Sandra de Silva, organizadora del evento y fundadora de Apertura, iniciativa con un sexenio de existencia, dedicada a dar a conocer el trabajo de mujeres tanto nacionales como extranjeras, trabajando en México en look visual de las producciones fílmicas, subrayó la importancia de la ceremonia. "Soy cinefotógrafa, en México no hay premios sólo para ellos y por qué no divertirnos, apapacharnos con los colegas y darles un poquito en retribución lo que han dado", dijo. La cinefotógrafa Celiana Cárdenas ("Morirse está en hebreo") fue objeto del premio especial Inspiración, pero no asistió por estar trabajando en Canadá. "(El cine) En ocasiones es un lugar difícil de habitar para las mujeres", dijo a través de su sobrina, quien recogió el premio. La ceremonia se realizó en El Cantoral, auditorio sur de la Ciudad de México, donde se dieron cita gran parte de los nominados, entre ellos Dariela Ludlow, recién ingresada a la Academia Americana de Cine, que optaba por tres galardones por trabajos como "Ruido"; Nur Rubio, cinefotógrafa del fenómeno "Huesera" y Rodrigo Calderón, de la independiente "No quiero ser polvo". También asistieron invitados especiales como los actores Humberto Busto y Luis Felipe Tovar, siendo Carmen Aub ("El señor de los cielos"), la conductora del evento. El jurado estuvo compuesto, entre otros, por los cinefotógrafos Rodrigo Prieto ("El lobo de Wall Street") y Gonzalo Amat ("Paranormal activity: the marked ones"); la editora Andrea Chignoli ("No"); la cinefotógrafa Gemma Doll-Grossman; los productores Karla Bukantz ("El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal") y Pablo Cruz ("Luis Miguel, la serie"). "Para mi no ha sido fácil hacer juicio de las películas porque si bien hay una infinidad de factores que influyen en el resultado, es difícil juzgar algo intangible como son los sentimientos. Cada vez que tomamos una cámara y transformamos las ideas en imágenes, tenemos la responsabiloidad no sólo de llevar a las audiencias a mundos mágicos, sino que nos volvemos ejemplo para las nuevas generaciones", mandó por escrito Prieto.

CATEGORIA APERTURA LARGOMETRAJE DE FICCIÓN: María Secco por "Brujería" LARGOMETRAJE DOCUMENTAL: Claudia Becerril y Luis Montalvo por "La frontera invisible" CORTOMETRAJE: Dariela Ludlow por "Stane" Categoría general LARGO FICCIÓN: Julio Llorente "Trigal" LARGO DOCUMENTAL: Xavier Cunilleras por "El guardián de las monarcas" FOTOGRAFIA PIEZAS CORTAS: Jessica Villamil por el video musical "Luz de cabeza", de El David Aguilar CORTO PROFESIONAL: Carlos Moguel por "Sons of Róisin" CORTO ESTUDIANTIL: Malena Chueco por "Toto"

