14:24.-

Tras la interrupción por la pandemia, los Oscar despliegan este domingo su poderío con una de las galas más hispanas de su historia, entre las nominaciones de Penélope Cruz y Javier Bardem y las actuaciones musicales de Sebastián Yatra, Becky G y Luis Fonsi.

14:25.-

Luis Gramajo y Hans Schrei son los dueños de la marca Wunderkeks, un negocio que vende galletas cuyas delicias serán incluidas en las bolsas de regalo “Todos ganan”, que la empresa Distinctive Assets envía a las estrellas de Hollywood con decenas de productos para promocionar marcas. Este año los regalos también incluyen cuidados faciales, implementos deportivos, licores.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

14:30.-

Aún sin empezar la ceremonia, Eugenio Derbez comenzó los festejos ya que hoy es su aniversario con su esposa, Alessandra Rosaldo. "Coda", la cinta en la que participa el actor mexicano cuenta con tres nominaciones a la estatuilla dorada.

14:38.-

El director mexicano Carlos López , hijo de la productora Carla Estrada, presumió el asiento que le tocará ocupar como nominado por la cinta de “Raya and the Last Dragon” ("Raya y el último dragón") de Disney.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

14:46.-

En solidaridad con la gente de Ucrania , Jamie Lee Curtis portó un listón azul a su llegada a la alfombra roja.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto AP

15:13.- Vanessa Hudgens

deslumbró con un diseño de Michael Kors.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

15:35

.- La diseñadora de modas Nicky Hilton arribó con un vestido de la firma británica Jenny Packham, que resalta su embarazo. La celebridad forma parte del equipo de moda que comentará la alfombra roja para la cadena de televisión ABC.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto. EFE

15:40

.- El productor Geoff McLean, el director Matt Ogens, así como Amaree McKenstry-Hall y Nyle DiMarco arribaron a la alfombra roja. McKenstry-Hall llevó una imagen en memoria de Teddy Webter, cuya muerte se aborda en el documental corto Audible, uno de los nominados al Oscar.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

15:50.-

El actor irlandés Jude Hill , quien interpreta al guionista Kenneth Branagh en "Belfast", nominada a seis categorías; una de ellas a la Mejor Película, llegó a la alfombra roja acompañado de su madre Shauneen Hill.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: AP

16:05.-

La productora mexicana Carla Estrada mostró el vestido que usará para apoyar a su hijo Carlos, nominado en la categoría de Mejor Película Animada.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

16:06.

- Vestido con un Moschino, Sebastián Yatra interpretará "Dos Oruguitas", canción nominada a Mejor Canción Original, convirténdose en la segunda persona en cantar completamente en español, luego que, en 2005, el actor Antonio Banderas cantara "Al Otro Lado Del Río", una composición de Jorge Drexler para la cinta "Diarios de Motocicleta", acompañado por la guitarra de Carlos Santana.

“Esto nació de una llamada que nos hizo Disney sin esperar nada, y está enorme estar aquí en los Oscar, ser el primer colombiano en estar”, dijo el cantante a su llegada.

Lee también:

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: AFP

16:16: Jessica Chastain

llegó con un vestido Gucci en malva y dorado con el que hizo un guiño a su personaje Tammy Faye, por el que está nominada a mejor actriz.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: AFP

16:26.-

Tras enfrentarse a una falla mecánica en una de sus motocicletas Harley-Davidson , durante un rutinario paseo de fin de semana, el actor Jason Momoa se presenta en los premios Oscar con un pañuelo con los colores de la bandera ucraniana.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: EFE

16:47.-

En esta 94ª edición, la directora neozelandesa Jane Campion se perfila como una de las favoritas para obtener el reconocimiento a la Mejor Dirección, por la cinta "El poder del perro", nominada en 11 categorías más.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: AP

17:14:

“La película salió en cines en agosto, y gracias a la nominación, la gente empezó a verla mucho más y me hace muy feliz porque tiene un mensaje muy hermoso si hablamos de inclusión y diversidad en holly esta película es el mejor ejemplo".- Eugenio Derbez. Lee también: Las estrellas mejor vestidas de la alfombra roja del Oscar

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: AFP

17:16:

“Feliz de estar acá y ser parte de una cacion que, como padre la he escuchado muchas veces en mi casa, y celebra una cultura y el sabor de los latinos. Va a ser una versión diferente la que haremoe esta noche”. Luis Fonsi.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: AFP

17:22.- Maggie Gyllenhaal

llega a los Oscar por la película que retrata los imperfectos de la maternidad en " La hija oscura ", nominada en las categorías a Mejor Actriz (Olvia Colam); Mejor Actriz de Reparte (Jessie Buckley); y Mejor Guion Adaptado (Maggie Gyllenhaal). La directora viste un Schiaparelli y usa joyería de Grace Lee.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: AP

17:24.- Nicole Kidman

, quien interpreta a Lucille Ball en la cinta “ Being the ricardos ”, dijo que hacer ese papel fue “aterrador y emocionante”, mientras pasaba por la alfombra roja de la ceremonia. “Fue todo un reto así que estoy feliz de haberlo hecho bien fui muy afortunada de poder interpretar a este icono y poder ver su lado humano”.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

17:32.-

"Estudié entrevistas, fotografías, tuve mucho tiempo, pero al final ella (Diana de Gales) es muy imposible de absorber, hago las mejores imitaciones de mis amigos y yo sentí que ella era mi amiga y que lo podía hacer bien”.- Kristen Stewart sobre su interpretación de Lady Di en "Spencer".

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: AP

17:43.-

Comenzó la entrega de premios de ocho categorías que no serán transmitidas en la ceremonia, pues cuestiones de tiempi y el primer ganador fue Hans Zimmer, por la banda sonora de " Dune ".

El filme cumple con los pronósticos y se lleva el premio en esta categoría en la que también competía el español Alberto Iglesias ("Madres Paralelas") y la californiana con raíces mexicanas Germaine Franco ("Encanto").

17:51.-

Carlos López, muy entusiasta con su madre, la productora Carla Estrada.

El director mexicano #CarlosLópez y su mamá, la productora @carlaestrada, arribaron muy contentos a la entrega de la ceremonia en el teatro Dolby #Oscars pic.twitter.com/cmcJ3plmmV — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 27, 2022

18:00.-

"Feliz con la película, con ganas de divertirme hoy", esto dijo Guillermo del Toro a su paso por la alfombra roja.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: AP

18:05.-

“ Dune ” (“Duna”) ganó cuatro Premios de la Academia antes de que la ceremonia televisada empezara. La épica de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve fue reconocida por la música original de Hans Zimmer, además de edición, diseño de producción y sonido.

18:07.-

Mejor maquillaje y peinado fue para “ The Eyes of Tammy Faye ”, premio que se entregó fuera de cámaras.

18:08

.- El premio al mejor cortometraje animado fue para “ The Windshield Wiper ” (“El limpiaparabrisas”) de los españoles Alberto Mielgo (director) y Leo Sánchez (productor), sobre un hombre de mediana edad que se pregunta a sí mismo y al público qué es el amor.

18:09.-

“ The Long Goodbye ” ganó mejor documental y “ The Queen of Basketball ” mejor cortometraje documental .

18:20.- Ariana DeBose

se lleva el Oscar como Mejor Actriz de reparto , por " West Side Story ".

La interpretación de DeBose como Anita logró reconocimiento para aspirar a la estatuilla como actriz de reparto y arrasó con todos los galardones, en el mismo papel por el que Moreno ganó el Premio de la Academia en 1962.

A la joven actriz solo le faltaba el Oscar porque en un año lo ganó todo: Bafta, Critics Choice, SAG Awards y Globos de Oro.

18:23.-

"Imaginen a esta chica de niña, detrás de un coche y ahora vean a esta latina, mujer de color, abiertamente gay que encontró su fuerza a través del aire y eso es lo que estamos celebrando, así que todos los que alguna vez han dudado sobre su identidad, les prometo que hay un lugar para nosotros".- Ariana DeBose.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

18:35.-

Mejor Sonido para Mac Ruth, Mark A. Mangini, Theo Green, Doug Hemphill y Ron Bartlett, por " Dune ".

18:37.- Greig Fraser

se lleva la estatuilla por la mejor fotografía, gracias a la cinta " Dune ". Era su segunda nominación al Óscar y superó a cintas como "El Callejón de las Almas Perdidas", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

18:47.- Mejores efectos visuales

: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer, por " Dune ",

18:58.- Sebastián Yatra

sale al escenario del Oscar para cantar en español el tema "Oruguitas", de la película "Encanto" nominado como Mejor Canción.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Foto: AFP

19:00.-

La película “ Encanto ” se lleva el Oscar como Mejor Película Animada .

El filme representó nuevos retos para los realizadores de Walt Disney Animation Studios no sólo porque transcurre en Colombia o porque se realizó en gran medida durante la pandemia. Incluir y mantener a 12 personajes implicaba que la trama no podía alejarse de la Casa Madrigal y una cantidad abrumadora de trabajo.

Ambientada en Colombia, la tierra del realismo mágico, “ Encanto ” sigue a Mirabel Madrigal, una adolescente con la frustración de ser la única integrante de su extensa familia sin poderes mágicos.

“Encanto” compitió por el Oscar con “Raya and the Last Dragon” ("Raya y el último dragón") de Disney Animation Studios, codirigida por el mexicano Carlos López Estrada.

19:19.-

La estrella de " CODA ", Troy Kotsur , que es sordo, arrasó en los premios de actor secundario en la temporada de galardones, derritiendo corazones como un padre que quiere apoyar las aspiraciones musicales de su hija, pero depende de ella para comunicarse con el mundo exterior.

Kotsur, quien de hecho irradia esa calidez, fue apenas el segundo actor sordo en ser nominado a un Premio de la Academia . Kotsur , de 53 años, espera que su logro resuene en forma de inspiración.

Fue el primer actor sordo en ser nominado individualmente para un premio del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG por sus siglas en inglés), el cual ganó.

La ola de reconocimientos que ha recibido ha sido desconcertante. Cuando fue nominado al BAFTA de la academia británica de cine, celebró tanto que se cayó de su silla (al final ganó el premio). Al recibir el premio Gotham a mejor actuación de reparto, le dijo al público que no se había quedado sin palabras sino que se había quedado “sin manos”.

Ahora se lleva un Oscar a casa en la categoría de Mejor Actor de Reparto .

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

Lee también:

19:20.-

"Es maravilloso estar aquí en este viaje no puedo creer que estoy aquí gracias a todos los integrantes de la Academia por reconocer mi trabajo era maravilloso que nuestra película ha llegado a todo el mundo, llegó hasta la Casa Blanca".- Troy Kotsur , Mejor actor de reparto por "CODA".

19:30

.- Con dos horas y 59 minutos, el drama japonés " Drive My Car " es la cinta nominada más larga. La producción es una lenta y sutil meditación acerca del duelo y la pérdida, adaptada de un cuento del escritor Haruki Murakami.

Dos años después de que el éxito de la surcoreana "Parásitos" demostrara que los subtítulos dejaron de ser un obstáculo, " Drive My Car " fue aplaudida por cinéfilos y ganó docenas de premios de la crítica y hoy se corona con el Oscar.

19:45.- Jenny Beavan

se lleva el Oscar como Mejor diseño de vestuario, por su trabajo en la película "Cruella"; en esta categoría competía la cinta "El Callejón de las Almas Perdidas", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

19:47.-

Luis Fonsi, en el escenario del Oscar, pues fue invitado a formar parte del número musical de “We Don't Talk about Bruno”, el éxito de la cinta animada “Encanto” escrito por Lin-Manuel Miranda, junto a los miembros del elenco Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero y otra estrella de la música latina, Becky G.

20:00.-

" Belfast " y Kenneth Branagh se llevan el Oscar a Mejor Guion original. La historia está inspirada en la infancia de Branagh y aborda el conflicto en Irlanda del Norte en los años 1960.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

20:04.-

"CODA", cuya guionización corrió a cargo de Siân Heder basándose en la película de animación "La Famille Bélier", superó a "Dune", "Nightmare Alley", "West Side Story" o "tick, tick... Boom!", también nominadas, en la categoría de mejor guion adaptado.

El filme se llevó el premio del Sindicato de Guionistas estadounidense (WGA, por sus siglas en inglés).

"CODA" fue comprada por Apple -y está disponible en Apple TV-el año pasado por un montante de 25 millones de dólares, tras ser galardonada en el prestigioso festival de cine independiente Sundance ese mismo año.

20:24.-

Los Óscar tuvieron un minuto de silencio en apoyo a Ucrania, invadida por Rusia.

"Si bien el cine es una vía importante para que expresemos nuestra humanidad en tiempos de conflicto, la realidad es que millones de familias en Ucrania necesitan alimentos, atención médica, agua limpia y servicios de emergencia", se podía leer en las diapositivas proyectadas en la glamorosa noche que celebra la industria del cine.

20:32.-

Momento histórico se vive en el escenario del Oscar, en el cual se recibe a Francis Ford Coppola, Robert de Niro y Al Pacino.

20:34.- Will Smith

causa controversia al subir al escenario del Oscar y agredir aparentemente a Chris Rock. El público estaá desconcertado y no saben si es realidad o mentira.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

20:47.-

Felipe Cazals y Carmen Salinas aparecen en el memorial de actores que murieron este último año.

20:55.-

" No Time To Die ", de Billie Eilish y Finneas, ganó el Óscar a la mejor canción original en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, en la que también estaba nominado " Dos Oruguitas ", el tema cantado en español por el colombiano Sebastián Yatra y compuesto por Lin-Manuel Miranda para la película "Encanto".

21:00.- Jane Campion

se corona como Mejor directora por la película " El Poder del Perro ".

La directora se disputó este galardón con Steven Spielberg ("West Side Story"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Kenneth Branagh ("Belfast") y Ryûsuke Hamaguchi ("Drive My Car").

La neozelandesa (Wellington, 1954) le hizo volver a recoger una estatuilla 28 años después de "The Piano".

Comenzó ganó el León de Plata de la Mostra de Venecia a la mejor dirección y su labor fue premiada en los Critics Choice, los reputados Bafta británicos, los Globos de Oro y los Directors Guild of America.

Una historia ambientada en 1925 y que cuenta la historia del vaquero Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) y sus sentimientos hacia su hermano George (Jesse Plemons), la nueva esposa de éste (Kirsten Dunst) y su hijo (Kodi Smit-McPhee), una vez que deciden mudarse juntos al rancho familiar.

21:10 Will Smith

gana el Oscar como mejor actor, en medio de la conmoción de los asistentes por la agresión en contra de Chris Rock.

Si hubiera un premio a la campaña por el Óscar más entusiasta su ganador fue sin duda Will Smith.

El actor no ocultó en ningún momento su interés por hacerse, finalmente, con la estatuilla de la Academia de Hollywood, a la que ya había aspirado en dos ocasiones: "Ali" (2001) y "The Pursuit of Happyness" (2006).

Percibido como un actor taquillero y de entretenimiento fácil, Smith se ganó el respeto del "cine serio" con "King Richard", en la que interpreta con todos sus matices al padre de Venus y Serena Williams.

Fue el más aplaudido en el almuerzo de los Óscar, donde se hizo "selfies" con todo los presentes en la sala y, cuando ha podido, ha llevado a las tenistas Williams a las galas de premios.

Y le sirvió, pues ganó el Globo de Oro, el Bafta, el premio del Sindicato de Actores (SAG) y ahora el tan ansiado Oscar.

Para su mala fortuna, todo eso quedó opacado luego de que agrediera a Chris Rock por una broma que el comediante hizo sobre la alopecia de Jada Pinkett, esposa de Smith.

"Al hacer lo que hacemos, tienes que aceptar el abuso, que la gente hable locuras sobre ti. En este negocio debes entender a personas que te falten al respeto y sonreír y hacer como si todo estuviera bien, pero Richard Williams y lo que Denzel me dijo hace unos minutos; en tu momento más alto debes tener cuidado porque es cuando viene el diablo”, dijo Smith durante su agradecimiento al recibir la estatuilla dorada, tras la agresión a Rock.

21:22.-

“Que loco estar aquí, Will Smith lo dijo todo, que más puede decirse excepto, paz, amor y calma, gracias Will”,, dijo Anthony Hopkins antes de presentar la categoría de mejor actriz.

21: 24

.- La actriz californiana Jessica Chastain , con su tercera nominación tras optar con "The Help" (2011) y "Zero Dark Thirty" (2013), es la única de las actrices en liza que concitó un cierto consenso de la crítica como merecedora del Oscar 2022.

Y lo ha conseguido por " The Eyes of Tammy Faye ", en la que interpreta de forman brillante a esa telepredicadora evangelista muy popular entre los años 70 y 80.

La intérprete se mimetizó con Faye en una película que es un proyecto muy personal en el que se agarra con fuerza a un personaje que sobrecoge al espectador tanto en escenas cómicas como dramáticas.

Chastain lideró la carrera por esta disputada estatuilla después de ser galardonada por su interpretación en los premios del Sindicato de Actores (SAG Award, en inglés) y, recientemente, en los Critics Choice. Pero el primer premio que consiguió por este trabajo fue la Concha de Plata del Festival de San Sebastián (España).

21:26:

"En este momento estamos saliendo de momentos difíciles que nos han llenado de trauma y hemos estado aislados, y muchas personas se sienten desesperanzados y el suicidio es una de la sprincipales razones de muerte en Estados Unidos y ha tocado a muchas personas, miembros de mi familia y de la comunidad LGBT; nos enfrentamos a la discriminacion y las leyes que están sacudiendo a nuestro país con la meta de dividirnos más, hay violencia y crimenes de odio que suceden con civiles inocentes en todo el mundo, y en momentos como este me inspira Tammy, su ocupacion y la veo como un principio que nos conecta deseando que seamos aceptados como somos y aceptados por quien amamos y vivir una vida sin el miedo de la violecnia y el terror".- Jessica Chastain, al recibir el Oscar de mejor actriz.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

21:30.-

Si hay una cinta que podría aprovecharse del exceso de dramatismo de la favorita esa es "CODA", la que muchos veían como el "Green Book" de este año y se cumplió.

El filme, un remake de la francesa "La familia Bélier" que Apple TV+ adquirió por 25 millones de dólares tras su triunfo en Sundance, ganó en los premios de los sindicatos de productores, actores y guionistas.

Su reparto, mayoritariamente sordo, y su argumento, sobre una hija de padres sordos con talento para la música, rellena muchas de las casillas de diversidad que tanto gustan a los Óscar de esta década.

El drama familiar "CODA" sorprendió a muchos en su ascenso de película independiente a favorita para el mayor premio de Hollywood, pero no a Philippe Rousselet que produjo la exitosa cinta... dos veces.

"CODA" se centra en la adolescente Ruby, hija de padres sordos, dividida entre ser el vínculo de comunicación entre su familia y el mundo exterior e irse de casa a perseguir su sueño de ser cantante.

La ganadora del Oscar a mejor película de este domingo es una adaptación de "La Famille Bélier", cinta francesa de Eric Lartigau, que fue un éxito en su país superando más de tres millones de espectadores en los cines en su estreno en 2014.

Premios Oscar 2022: minuto a minuto

mafa