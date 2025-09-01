Más Información

dejó atrás la soltería para iniciar una nueva etapa junto a Kate Harrison, su ahora esposa.

La actriz de 28 años y la modelo de 34 se casaron este pasado fin de semana, en una ceremonia muy íntima y privada que duró alrededor de dos días, según reveló la revista Vogue.

Lejos de una boda tradicional, la pareja organizó una celebración en las que su amor, sus pasatiempos y compartir ambas cosas con sus seres queridos fue el eje central.

Respecto a los trajes de novia, ambas eligieron usar dos vestidos: uno para la ceremonia y otro más para la recepción, los cuales fueron hechos a medida por la firma Louis Vuitton.

Sin embargo; mientras Harrison se inclinó por el clásico color blanco, Moretz rompió esquemas al aparecer en un vestido azul celeste con detalles en encaje, y velo y guantes a juego. Más tarde lo cambió por un conjunto de chaqueta, pantalones y sombrero vaquero blanco.

La noticia del matrimonio tomó por sorpresa a los fans y usuarios de las redes sociales, pues aunque los rumores sobre el noviazgo entre ambas celebridades comenzaron a circular desde 2018, hace apenas un año Moretz se declaró abiertamente gay.

"Estoy muy muy feliz por ustedes. Son las novias más impresionantes", "¡Felicidades!", "Se ven absolutamente perfectas", "Qué hermosa pareja", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

La historia de amor entre Chloë Grace Moretz y Kate Harrison

El romance entre la actriz de "Carrie" y la modelo inició en 2018, en medio de fuertes rumores, tras ser vistas en un exclusivo restaurante de Malibu, en California.

Para 2022, Moretz confesó públicamente que estaba saliendo con alguien, aunque en ese momento no dio el nombre ni detalles sobre su pareja.

Dos años más tarde, en abril del 2024, la pareja fue captada en Disneyland, luciendo sortijas de diamantes a juego, lo que levantó sospechas de un posible compromiso.

Para noviembre de ese mismo año, la actriz se declaró miembro de la comunidad LGBT+ y, en enero del 2025 confirmó su relación con una serie de fotos de Año Nuevo.

En enero de este año la pareja anunció su compromiso. Foto: Instagram.
