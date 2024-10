Con un "Estamos de vuelta" proyectado en una enorme pantalla, fue como Victoria's Secret anunció el regreso de su fashion show.

Esta tarde y desde la ciudad de Nueva York, el tan icónico desfile de la marca regresó a las pantallas después de varios años de ausencia. Modelos de todas las tallas desfilaron por una pasarela completamente blanca y cuyo único adorno eran las luces blancas que la iluminaban.

Rostros conocidos como Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Gigi y Bella Hadid y Barbara Palvin, recorrieron el largo pasillo; pero como la gran sorpresa de la noche estuvo el regreso de tres de los ángeles más icónicos de la marca: Alessandra Ambrosio, Adriana Lima y Tyra Banks.

Lee también Así fue el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show en 2024

Claro que no fue lo único con lo que el espectacular show deslumbró al público, en la parte musical contó con grandes actuaciones como Lisa, integrante de Blackpink y quien fue la encargada de abrir el desfile.

Enfundada en un pequeño vestuario negro y casi recostada en una moto, la artista surcoreana apareció en medio del escenario para interpretar "Rockstar". Pero Lisa no sólo sorprendió con su música, y es que a mitad del show se colgó las famosas alas para desfilar un atuendo de encaje negro e interpretar su versión de "Kiss me", un éxito noventero de la banda Sixpence none the richer.





La cantante surcoreana dio inicio al gran regreso del Victoria's Secret fashion show. Foto: Captura de pantalla.





La encargada de cerrar el evento, y con broche de oro, fue Cher. La estrella, salió de entre la niebla, al ritmo de "Strong Enough" ocasionando una ola de aplausos y gritos del público que presenciaba el desfile.

Minutos después sonó "Believe", uno de sus éxitos más grande, dando paso al último cambio de las modelos y que la fiesta terminara de explotar en la pasarela.





Al ritmo de "Believe", la legendaria cantante cerró el show con broche de oro. Foto: Captura de pantalla.





Antes de su regreso triunfal, la famosa marca estuvo rodeada de cientos de críticas por las dietas extremas a las que las modelos tenían que someterse, además de la poca inclusión al solo mostrar cuerpos perfectos, entre otros escándalos.

Como resultado, en 2019 la empresa decidió en 2019 cancelar temporalmente su desfile anual y replantear su estrategia de marca.

Lee también Lisa de Black Pink sale en defensa de Jisoo luego de que en plena transmisión en vivo la llamaran "gorda"